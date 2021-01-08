В Амстердаме хотят запретить продавать в кофешопах марихуану туристам

Власти города хотят снизить привлекательность Амстердама как места, в котором можно покурить легкие наркотики.

Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам.

Об этом говорится в письме мэра, направленном в горсовет, пишет издание nrc.nl.

"Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года", – рассказала Халсема. По ее задумке, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны.

"Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы", – отметила Халсема, подчеркнув, что, согласно результатам некоторых исследований, многие иностранные туристы откажутся от поездки в город, если они не смогут побывать в заведениях, где разрешена продажа легких наркотиков, пишет ТАСС.

Мэр Амстердама мечтает, чтобы в город приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве учреждений культуры, а не для того, чтобы употреблять алкоголь и наркотики.

Всего в Амстердаме находятся 166 кафе, которые предлагают марихуану. Хотя их количество с годами снижается, обороты оставшихся заведений растут, и этот рост во многом обеспечен иностранными туристами, которые приезжают в Амстердам.

Отметим, ранее власти Амстердама решили запретить проводить экскурсии в знаменитом квартале красных фонарей. Нидерландские чиновники полагают, что подобные меры помогут разгрузить центр мегаполиса и избавят его от суматохи.

Кроме того, в Амстердаме с 1 января 2020 года ввели новый налог для туристов. Новый налог составит три евро за одну ночь проживания в городе. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу – 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые бронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь.