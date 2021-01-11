От коронавируса скончалась мать миллиардера Ричарда Брэнсона

Владелец корпорации Virgin Group неоднократно заявлял, что всем, чем он достиг, он обязан своей матери

В возрасте 96 лет от коронавируса скончалась Ева Брэнсон, мать одного из самых богатых людей Великобритании, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона. За день до того, как Брэнсон сообщил о ее смерти, он писал, что у Евы подтвердили коронавирус. Об этом пишет Daily Mail.

70-летний сэр Ричард написал пост-трибьют на своем веб-сайте Virgin Group.

"Мне жаль сообщать об этом, но, к сожалению, как многие родители многих людей, моя мать Ева скончалась от коронавируса. Но вместо того, чтобы оплакивать ее утрату, я хотел отметить, что она прожила прекрасную жизнь и принесла радость многим людям", — написал миллиардер. Он рассказал, что именно мать дала ему сто фунтов на развитие его теперь миллиардной корпорации. Где Ева Брэнсон проходила лечение – неизвестно, но миллиардер упомянул, что с ней в ее последние дни были его сестра Ванесса и племянник Луи и Ева развлекала их и медсестер историями из своей жизни и угощала их виски.

[ + – ] Свадьба родителей Ричарда Брэнсона

Брэнсон также рассказал, что его мать брала уроки управления самолетом, переодевшись в юношу, была на фронте во время Второй Мировой, занималась балетом и работала стюардессой.

[ + – ] Ева Брэнсон в форме British South American Airways

"Когда я рос, она всегда работала над каким-то проектом; она была изобретательна, бесстрашна, беспощадна — предпринимательница до того, как появилось слово", — рассказывал миллиардер.

Отец Брэнсона скончался в 2011 году, а позже его мать рассказывала в интервью, что у нее были поклонники вдвое младше ее. Секретом своей бодрости она называла яркую помаду, коктейли с водкой и немного виски перед сном.

[ + – ] Ричард Брэнсон с матерью

Когда Еве исполнилось 95 лет, Брэнсон опубликовал на своем сайте "Шесть советов моей матери", которые, по его словам, и помогли ему достичь успеха.