"Не хочет растить детей в "Америке Трампа": комик Саша Барон Коэн уехал из Лос-Анджелеса в Сидней

Изначально комик с женой Айлой Фишер сменили страну проживания из-за пандемии коронавируса

Голливудская пара Айла Фишер, звезда сериала "Острые предметы" и Саша Барон Коэн, наиболее известный по роли Бората, сменила страну проживания, потому что "не хотят растить детей в Америка Трампа". Об этом пишет SMH.

Пара переехала в Австралию в декабре 2020 года и уже успела записать троих своих детей в частную школу в Сиднее.

[ + – ] Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Изначально Саша Барон Коэн заявлял, что к переезду их вынудила неспособность американских властей справиться с пандемией коронавируса, сейчас число умерших от этого недуга в Америке – более 374 тысяч человек.

К тому же он всегда критиковал администрацию Трампа и заявлял, что заявления 45-го президента о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года будут иметь ужасные последствия в будущем.

"Опасность Трампа и трампизма останется. У нас все еще есть 80% тех, кто голосовал за Трампа, считая, что выборы были украдены, и это очень опасная цифра. Когда у вас есть большая часть населения, которая считает, что с ними поступили несправедливо, эту часть населения можно использовать для совершения ужасных вещей ", — сказал он.

[ + – ] Саша Барон Коэн и Айла Фишер/Все фото: Wireimage

Также он приветствовал бан Трампа в соцсетях. "Крупнейшие в мире платформы забанили крупнейшего в мире распространителя лжи, заговоров и ненависти", — написал он в Twitter. Так что теперь представитель актерской четы подтвердил намерения Айлы и Саши оказаться подальше от США и Трампа. К тому же Айла Фишер родом из Перта, Австралия, и всегда говорила о том, что голливудский ритм жизни ее угнетает.