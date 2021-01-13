28-летняя аристократка Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью 2020 года

В прошлом году девушка не сидела без дела и активно снималась в кино и рекламе.

2020-ый год выдался для 28-летней актрисы и манекенщицы аристократического происхождения Кары Делевинь очень успешным, поскольку она стала самой высокооплачиваемой британской моделью в мире, передает The Sun.

Девушка, владеющая состоянием в £30,2 млн, заработала за год еще £15,7 млн, из которых £2,5 млн. заплатила в качестве налогов и выплат социального страхования от своей компании Cara & CoCredit.

Немаловажную роль в первенстве Кары сыграл тот факт, что она унаследовала 3,5 млн от крестной матери Аннетт Ховард, которая скончалась в начале прошлого года и оставила деньги от своего поместья каждому из своих крестников.

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На втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых моделей мира из Великобритании оказалась 46-летняя Кейт Мосс, увеличившая свое состояние на £9 млн. Правда, на данный момент она все же опережает Кару по общему состоянию, которое на сегодня оценивается в £58 млн.

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Замыкает тройку 33-летняя "ангел" Victoriaʼs Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, заработавшая £8 млн , а ее общее состояние – £22 млн.

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Модельная карьера Кары началась еще во время ее учебы в частной школе Bedales, где на нее обратила внимание основательница модельного агентств Сара Дукас, открывшая в свое время Кейт Мосс. Девушка ростом 171 см и весом в 51 кг уже тогда показала потенциал топ-модели. Впервые Кара дебютировала на подиуме в показе Clements Ribeiro.

В 2012 году британская аристократка стала амбассадором бренда Burberry Beauty. Она снялась в рекламе марок Blumarine и Zara, а также участвовала в показах известнейших домов моды Oscar de la Renta, Fendi, Dolce&Gabbana. Модель приглашают на фотосессии для глянцевых изданий. Британский журнал Vogue награждает Делевинь званием "Звездное лицо осеннего и зимнего сезонов 2012/2013", а на церемонии British Fashion Awards она становится моделью года.

Неравнодушным был к ней и легендарный Карл Лагерфельд, которого она привлекла его густыми бровями и бунтарским характером.

Кара успешно инвестировала деньги в свое имя, создав компанию Cara & Co, продающую люксовую одежду, а с брендом Mulberry придумала коллекцию сумок. В последнее время Кара разрабатывала одежду для Burberry и DKNY и снималась в телевизионных рекламных роликах таких брендов как Jimmy Choo, Rimmel и VW, причем часто за семизначные суммы для каждого.

Помимо работы в модельном бизнесе, она пробует себя в качестве писательницы и певицы. Делевинь уже написала книгу для подростков Mirror, Mirror, что можно перевести как "Свет мой, зеркальце", а также и выпустила два музыкальных альбома.

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Не менее известна Кара и в кино. В неблагополучном для многих звезд году Кара продолжила съемки в сериале "Карнивал Роу", где исполняет главную роль в паре с Орландо Блумом, а также играет центрального персонажа в фильме "Панк", продюсером которого является Сильвестр Сталлоне.

[ + – ] Кара Делевинь в сериале "Карнивал Роу" Фото: Amazon

О роскошной девушки жизни часто пишут мировые СМИ. Так, в 2017 году Кара купила в Лос-Анджелесе особняк за полтора миллиона фунтов у актера и музыканта Джареда Лето. Кроме того она владеет недвижимостью в Лондоне за £3 млн.

Родители Делевинь – очень состоятельные люди. Мама Пандора — персональный шоп-ассистент, нанятый сетью престижных магазинов Selfridges. Отец Чарльз проектировал жилье в дорогих районах Лондона. Девушка приходится троюродной племянницей покойной принцессе Уэльской Диане. Крестные родители Кары — актриса Джоан Коллинз и директор издательства Николас Коллинз.

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Несмотря на то, что она вместе с сестрой с детства росла в роскоши и могла не работать, девушка решила не сидеть на шее у родителей и сделать себе имя, что ей неплохо удалось.

Напомним, в ноябре прошлого года Dior Joaillerie опубликовали праздничную рождественскую рекламную кампанию, лицом которой стала Кара Делевинь. В рекламном видео, созданном итальянским фотографом Марио Сорренти, девушка демонтирует подвески, серьги и кольца, украшенные восьмиконечными звездами из белого золота. Украшения стали частью коллекции Rose des Vents.