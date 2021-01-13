Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

Актер уже раскаялся и призвал всех не следовать его примеру

Известного американского актера Брюса Уиллиса выставили из магазина в Лос-Анджелесе из-за того, что он отказался надеть медицинскую маску. Об этом пишет Page Six.

65-летний Уиллис, который, к слову, находится в зоне риска из-за возраста, зашел в аптечный супермаркет за покупками, проигнорировав объявления об обязательном ношении масок.

На шее у него был шарф, который можно было использовать, как аналог маски, однако им актер тоже не воспользовался. Актера попросили прикрыть лицо и покупатели и продавцы, но он отказался.

После этого сотрудники магазина попросили актера покинуть магазин. Уиллис уже сделал заявление. Он извинился, сообщив, что "ошибся" и призвал всех носить маски и "быть в безопасности".

Сейчас количество умерших от коронавируса в Калифорнии – более 30 тысяч человек, а Лос-Анджелес является эпицентром вспышки заболевания. Все обязаны надевать маску, заходя в помещение. На улице можно находится без нее, но соблюдать дистанцию.