Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала сына Джейсона Стейтема (фото)

Ребенку звездной пары скоро исполнится 3,5 года.

33-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына Джека Оскара, опубликовав снимок на своей странице в Instagram.

Мальчик которому скоро исполнится 3,5 года, позирует, лежа в кресле на шкуре и держа в руках яблоко, а его лицо спрятано от посторонних глаз натянутой почти по самый нос шапкой.

"По яблоку в день", – подписала фотографию Рози.

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Отцом малыша является популярный голливудский актер Джейсон Стейтем. Знаменитости познакомились еще в 2010 году на музыкальном фестивале COACHELLA и сразу же закрутили роман. При этом оба не стремились выставлять свои чувства напоказ, предпочитая держать личную жизнь подальше от чужих глаз.

В феврале 2016 года Рози и Джейсон объявили о помолвке, однако свадьбу они не сыграли до сих пор. Через год после помолвки девушка сообщила о беременности, а 24 июня 2017 года она родила первенца. Малыш появился на свет с весом 3,6 кг. Его назвали Джеком Оскаром Стейтемом.

Бывший "ангел" Victoriaʼs Secret старательно скрывает лицо мальчика от публики. На ее странице – всего несколько снимков ребенка, и все они – со спины.

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Напомним, 29-летняя голливудская актриса Эмма Робертс, которая является племянницей Джулии Робертс, показала своего первенца Родса. Мальчик появился на свет 27 декабря прошлого года.