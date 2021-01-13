Кузену королевы Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования

Он вломился в спальню к даме в своем родовом замке и попытался взять ее силой

Королевская семья снова оказалась в центре скандала, в этот раз из-за близкого родственника королевы Елизаветы II. Ему грозит тюремный срок за попытку изнасилования. Об этом пишет Daily Mail.

34-летний Саймон Боуз-Лайон, 19-й и 6-й граф Стратмор и Кингхорн – внук родного брата Елизаветы Боуз-Лайон – матери королевы. И нападение произошло в замке Глэмис, где королева Елизаветы II провела свое детство.

[ + – ] Саймон Боуз-Лайон со своим отцом

Пьяный граф вломился в спальню к своей гостье, пытался сорвать с нее ночную рубашку и изнасиловать. 26-летняя аристократка, имя которой не называется, рассказала Королевскому суду, что граф был очень настойчив, он целовал и щупал ее под одеждой, а также пытался повалить на кровать. Однако ей удалось отбиться, за что граф ее назвал "грубой, плохой и ужасной" и заявил, что она не может ему указывать на то, что делать в собственном доме.

Смелая дама выставила хмельного графа вон из своей спальни и позвала на помощь остальных гостей. На следующий день она покинула негостеприимный замок, вернулась домой в Шотландию и заявила в полицию. Саймон Боуз-Лайон принес ей свои извинения и покаялся в содеянном, отметив, что "алкоголь не оправдание" его поведению. Дама также рассказала, что на приеме перед нападением она беседовала с графом и он проявлял к ней знаки внимания, однако не переходил черту.

Дело было передано в суд. Граф не отрицал своей вины. Его выпустили под залог и внесли в реестр сексуальных преступников. Ему грозит пять лет за решеткой. Не исключено, что ему придется переехать из родового замка, если суд признает его неподходящим для домашнего ареста.

Это не первый раз, когда Саймон Боуз-Лайон нарушает закон. Полиция ловила его, когда он гонял по деревенским дорогам на мотоцикле, значительно превышая скорость. А также неоднократно нарушал карантин и режим самоизоляции. Причем дворецкий прикрывал выходки графа, утверждая, что замок он не покидал.

[ + – ] Саймон Боуз-Лайон на похоронах королевы-матери

В 2019 году журнал Tatler назвал графа "самым завидным холостяком Великобритании", однако он известен своим пристрастиям к кратковременным романам со звездами реалити-шоу и дорогим автомобилям и уже давно ни с кем не заводил серьезных отношений. Несколько лет назад он встречался с моделью Поппи Делевинь, сестрой знаменитой модели.