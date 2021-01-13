Поближе к народу: король Таиланда отправился в вояж по тюрьмам в компании фаворитки

Выбор был неслучаен, Сининат Вонгваджирапакди сама отсидела несколько месяцев за решеткой, после того, как впала в немилость.

Скандально известный король Таиланда Маха Вачиралонгкорн решил быть ближе к народу на фоне продолжающихся протестов стране и отправился с визитами по местным тюрьмам. Компанию ему составила его фаворитка Сининат Вонгваджирапакди. Королеву Сутиду монарх с собой не взял. Об этом пишет Yeni Safak.

Король Маха Вачиралонгкорн, чье состояние оценивается в 30 миллиардов долларов, был одет в скромную футболку с джинсами и вел себя с поддаными весьма милостиво. Он беседовал с ними и даже взял в руки веник, чтоб подмести двор.

Впрочем, все присутствующие сидели ниже короля. Это правило действует при дворе, так как Маха имеет полубожественный статус, и никто не смеет возвышаться над ним. Даже его фаворитка. Сининат сидела у его ног.

Выбор спутницы был неслучаен, в прошлом году Снинат обвинили в ворожбе и в том, что она пыталась навести порчу на королеву.

Пока король Маха проводил время карантина в шикарном немецком отеле, его любовницу лишили всех привилегий и поместили в тюрьму строгого режима Банг Кванг, где за заключенными, включая торговцев наркотиками, постоянно наблюдают с помощью веб-камер. В тюрьме содержится около 1000 человек, ожидающих смертной казни.

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Однако король долго не выдержал в разлуке и Сининат освободили в конце лета. Специальным рейсом ее доставили прямо в Мюнхен, где ее встречал самолично Маха Вачиралонгкорн. В августе Royal Gazette сообщила, что Сининат не была запятнана какими-либо проступками, и ее опала не должна свидетельствовать о том, что она когда-либо теряла свои привилегии.

Напомним, в стране проходят крупные антиправительственные митинги. Одно из главных требований – реформа монархии. Митинги начались после того, как избранному в марте 2019 года премьер-министру Праюту Чан-Оча продлили полномочия еще на четыре года. Крупнейший митинг прошел 16 августа – около 10 тыс. человек собрались возле монумента демократии в Бангкоке. На нем призывали к демократическим реформам, изменению конституции, написанной военными, и к роспуску парламента. Многие демонстранты уже не верят в божественность монархии, как это традиционно было в Таиланде.

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Маха Вачиралонгкорн известен своим баснословным богатством и внушительным авиапарком, предназначенным исключительно для его пользования. У монарха есть четыре самолета Boeing и три самолета Airbus, три самолета Sukhoi Superjet 100 российского производства, четыре легких истребителя Northrop F5-E и 21 вертолет. Содержание парка обходится в 64 миллиона долларов в год.

Оскорбление тайского монарха, членов его семьи и даже его болонки карается по закону, протестующие выступают еще и за отмену этих законов. Западные журналисты считают, что тюремный вояж монарха призван вернуть ему народную любовь. Королева Сутида с дочерьми также ездит по стране с официальными визитами.