Солист Backstreet Boys Ник Кратер сообщил о грядущем пополнении в семье (видео)

Третья беременность жены певца стала для семьи настоящим сюрпризом, о котором они уже и не мечтали.

40-летний актер, участник популярного американского бойсбенда Backstreet Boys Ник Картер и его 37-летняя супруга, фитнес-эксперт и актриса Лорен ждут третьего ребенка. Об этом пара сообщила в интервью журналу People.

По словам женщины, новость о третьей беременности стала для нее полнейшей, хоть и приятной неожиданностью. Пережив несколько выкидышей, последний из которых был перед рождением дочери, она настроилась на то, что так и останется матерью двоих детей.

"Я узнала, что беременна, только когда была примерно на пятом с половиной месяце беременности. У меня не было никаких симптомов, ничего не указывало на то, что я беременна. Однажды я просто… я почувствовала, как что-то пошевелилось в моем теле, и я сказала: "Ник, что-то не так. Я думаю, мне нужно пойти к врачу. Что-то не так со мной". Я не должна была иметь больше детей, поэтому никогда не предполагала, что беременна", – призналась она.

У пары, которая поженилась в 2014 году, подрастают двое детей: четырехлетний сын Одри Рейн 15-месячная дочь Сирша.

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Незадолго до того, как семья узнала о грядущем пополнении, Ник обсуждал с женой вопрос о том, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери.

Теперь семейство Картеров, которое весь карантин находилось в своем доме в Лос-Анджелесе, с нетерпением ждет появления нового члена семьи в апреле этого года

"Я всегда хотел кого-то безоговорочно любить, отдать все этим людям, моей жене, моим детям, и быть самоотверженным. Теперь, когда они у меня есть, я очень благодарен за это и очень счастлив", – заявил артист.

На своей странице в Instagram будущий многодетный папа поделился видео с сеанса УЗИ, на котором впервые показал третьего ребенка.

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"Иногда жизнь одаривает вас маленькими сюрпризами", – говорится в подписи.

Отметим, что певец часто делится фото и видео детей, показывая всему миру свою любовь к семье.

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Напомним, модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в соцсети снимком подросшего сына, которого она родила актеру Джейсону Стейтему.