Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за фото с лучшими подругами

Негатива в комментариях к публикации было столько, что артистке пришлось оправдываться.

35-летняя американская певица Лана Дель Рей оказалась в центре скандала после того, как опубликовала у себя в Instagram фото с подругами, где не было ни одной цветной.

Снимок, который станет обложкой нового альбома артистки Chemtrails Over the Country Club, спровоцировал шквал обвинений в расизме в комментариях. Пользователи вменили Лане отсутствие темнокожих моделей в кадре, посчитав, что таким образом она унижает их.

Дель Рей объяснила, что на фото – ее лучшие подруги, а не специально нанятые модели. Причем девушки по имени Валери, Алекс, Дакота и Татьяна, запечатленные на снимке, имеют мексиканские корни.

[ + – ]

"За 11 лет работы я всегда была чрезвычайно инклюзивна, даже не прилагая усилий. Мои лучшие друзья — рэперы, мои парни были рэперами. У меня есть близкие друзья со всего мира, поэтому, прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки. Уважайте это", – написала она.

Поклонники артистки заступились за нее перед хейтерами.

"Люди решили ненавидеть ее и искажать ее слова, что бы она ни говорила. Я так устала от этой неразумной и преследующей культуры отмены. Вы не хотите, чтобы она развивалась как личность, вы просто хотите криминализировать ее, чтобы вы могли чувствовать свое превосходство. Ваши предположения вовсе не соответствуют действительности, она сама это сказала", – говорится в одном из комментариев.

Артистка уже подвергалась критике из-за якобы предвзятого отношения к темнокожим. В мае прошлого года она ставила противоречивые комментарии о Карди Би, Ариане Гранде, Бейонсе и Ники Минаж. Исполнительница пожаловалась, что ее осуждают за песни, где говорится о том, как быть сильной, чувственной и самодостаточной. А вот упомянутых выше певиц, которые исполняют треки, посвященные сексуальности, никто не трогает.

Свою толерантность к цветным людям Лана подтвердила в ходе благотворительной акции: в ноябре 2020 года Дель Рей перечислила аванс за свою книгу Violet Bent Backwards over the Grass в пользу фонда, помогающего индейскому народу навахо.

Напомним, Лана Дель Рей обручилась с бойфрендом, которого встретила в приложении для знакомств. Его зовут Клейтон Джонсон, и он на четыре года моложе своей девушки..