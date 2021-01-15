Владимир Кличко рассказал, как воспитывает дочь от актрисы Хайден Пантьерри

Знаменитый боксер рассказал, что некоторые вещи Кая-Евдокия делает лучше него

Владимир Кличко, знаменитый боксер, член Международного зала боксерской славы и родной брат мэра Киева Виталия Кличко, рассказал, как сам воспитывает свою дочь от голливудской актрисы. Об этом пишет Klitschko-Brothers.

Владимир Кличко редко рассказывает о своей семье, однако сделал исключение для сайта братьев Кличко. По словам Владимира, время, проведенное с дочерью во время карантина – бесценно.

"Несколько месяцев во время карантина я провел с дочерью. Это было фантастическое время, — отметил боксер. И признался, что в кое-чем его семилетняя дочь лучше его.

[ + – ] Владимир Кличко с дочерью на пляже несколько лет назад

"Кая также любит вызовы. А некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, кататься на лошадях", — рассказал Кличко.

Также он отметил, что считает, что слишком много опеки и заботы вредят здоровому развитию, а также воспитывает дочь, не ставя в пример материальные ценности.

Напомним, Кая-Евдокия, получившая свое второе имя в честь бабушки братьев Кличко, единственный ребенок Владимира. Ее мать – голливудская актриса Хайден Пантьерри, звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл". Пара встречалась с 2009 года, помолвка состоялась в 2013 году.

[ + – ] Хайден Пантьерри и Владимир Кличко с дочерью

[ + – ] Хайден Пантьерри и Владимир Кличко/Фото: Daily Mail

Однако в 2018 году Кличко и Пантьерри расстались. После этого актриса долгое время была героиней таблоидов из-за проблем в личной жизни – ее избивал ее бойфренд агент по недвижимости Брайан Хикерсон и она часто появлялась на публике с синяками на лице. Хикерсон был арестован за домашнее насилие.