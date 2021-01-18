Как выбрать газонокосилки и аэраторы? Лучшие модели 2021 года

На что смотреть при выборе хорошей газонокосилки или садового аэратора.

Газонокосилки и аэраторы – это устройства, без которых добиться идеального роста густой и здоровой газонной травы почти невозможно. Газонокосилки встречаются чаще, потому что после стрижки газон выглядит свежим и ухоженным сразу. Тогда как аэратор нужен для сезонной обработки и рыхления грунта, от чего хорошо ветвится и развивается корневая система. В этой статье мы сравним пять моделей лучших газонокосилок, а потом пять аэраторов. Но сначала коротко об особенностях выбора и критериях долговечности газонокосилок и аэраторов.

На что смотреть при выборе хорошей газонокосилки или садового аэратора

Это нужно знать и ориентироваться независимо от бренда и страны изготовления садовой техники:

Тип привода и мощность двигателя. Электрические и аккумуляторные модели занимают все большую долю рынка. И это не удивительно. Ведь газон хорошо постричь с утра, в выходной. Тихий стрекот электрогазонокосилки вряд ли разбудит соседей или ваших родных. По мощности для большого участка нужно не меньше 1,6-2кВт. Но если участок очень большой (от гектара) неровный, с кочками тут вне конкуренции бензиновые газонокосилки. Это относится и к газонокосилкам, и к аэраторам для газона. Для несамоходных моделей подбирайте мощность двигателя 1,8-2,5 лошадиные силы. Для самоходных (с приводом на колеса) от 2,5 и до 10 на которых можно ездить как на мини-тракторе. Материал корпуса – сталь или пластик. Пластик не ржавеет, он легче и тише в работе. Но если нож газонокосилки подхватит камень пластиковый корпус может треснуть от удара. С металлическим корпусом ничего подобного не случится. Размер и конструкция мешка для сбора травы. Мешки бывают мягкие, жесткие (пластиковые) и комбинированные (верхняя часть жесткая снизу мешок). У каждого варианта есть свои преимущества: ⦁ жесткие удобнее вытряхивать, мыть и сушить, но они занимают много места и тоже боятся ударов вылетевшего камня; ⦁ мягкий мешок не занимает много места, но его нужно сушить и периодически стирать, иначе он начнет плохо пахнуть от сока травы и его не очень удобно вытряхивать от травы; ⦁ комбинированные – удобны при работе, не боятся камней, занимают при хранении меньше места чем полностью пластиковые, но сушить и стирать тканевую часть все равно нужно. Регулировка высоты скашивания. Существуют модели где один рычаг меняет высоту клиренса. А есть и такие где каждое колесо можно поднять и опустить отдельно, что ценно для холмистых участков, иногда нужно чтобы машина ехала с перекосом. Самоходные и несамоходные модели. Самоходные газонокосилки и аэраторы для газона не нужно толкать, привод на колеса двигает весь механизм. Несамоходные модели проще, реже ломаются, но как правило имеют меньшую ширину обработки и не так производительны.

ТОП – 5 Газонокосилок сезона 2021 года

[ + – ] ТОП – 5 Газонокосилок сезона 2021 года

Рассмотрим две модели бензиновых, две электрические и механическую модель газонокосилок. Они хорошо продаются, а обращений в сервис как раз наоборот минимум.

⦁ Газонокосилка бензиновая HONDA HRX 537 C5 VYE. Хонда есть хонда. Самоходная с широким захватом 53 см и комбинированным травосборником. Да, это недешевая модель, но поверьте оно того стоит.

⦁ Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 140 – легкая, простая, неубиваемая как вся продукция Хускварна, с комбинированным травосборником.

⦁ Газонокосилка электрическая STIGA Collector 35 E – тихая, надежная и крепкая, очень экономичная и производительная.

⦁ Газонокосилка электрическая AL-KO Silver 34 E Comfort – с большими колесами (задние 16 см), мощная и с 3-х летней гарантией.

⦁ Газонокосилка механическая AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort – ширина 38 см, 5 сменных насадок, надежная и долговечная, скорей всего проработает больше 10 лет, что недоступно для других моделей.

ТОП – 5 Аэраторов для газона 2021 года

[ + – ] ТОП – 5 Аэраторов для газона 2021 года

Аэраторы совмещают функцию граблей (очищают газон от старых листьев и травы) и рыхления. При чем рыхление без нарушения травяного покрова, потому что поверхность грунта прокалывается шипами аэратора или прорезается ножами скарификатора.

В этом рейтинге нет механических устройств они почти не выпускаются. Здесь будет три модели электрических и две модели бензиновых аэраторов-скарификаторов.

⦁ Аэратор бензиновый AL-KO Combi Care 38 P Comfort (Германия) – быстрый и маневренный, с шириной захвата 38 см. С большими передними колесами и продуманной эргономикой.

⦁ Аэратор бензиновый STIGA SVP40B (Швеция) – с двигателем в 4 лошадиные силы, и шириной захвата 40 см. Ресурс двигателя почти пожизненный. Грантия 5 лет

⦁ Аэратор электрический Stiga SV213E – надежный со сменными насадками: пружинные зубья и стальной нож. Тихий компактный и с 5 летней гарантией.

⦁ Аэратор электрический BOSCH AVR 1100 Verticutter (060088A100) — легкий, удобный и неубиваемый, как и все инструменты БОШ. Гарантия 3 года.

⦁ Аэратор-рыхлитель электрический AL-KO Combi Care 36 E Comfort – удобный, продуманный. Сменные насадки зубья и ножи, гарантия 3 года и двигатель в 1.5 кВт с повышенным крутящим моментом.

Надеемся, материал этой статьи поможет с выбором. До следующих публикаций.