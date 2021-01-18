Як обрати газонокосарки і аератори? Кращі моделі 2021 року

На що дивитися, обираючи оптимальну газонокосарку або садовий аератор.

Газонокосарки та аератори — це пристрої, без яких домогтися ідеального зростання густої і здорової газонної трави майже неможливо. Газонокосарки трапляються частіше, тому що після стрижки газон виглядає свіжим і доглянутим відразу. Тоді як аератор потрібен для сезонної обробки й розпушування ґрунту, від чого добре галузиться і розвивається коренева система. У цій статті ми порівняємо пʼять моделей кращих газонокосарок, а потім пʼять аераторів. Але спочатку коротко про особливості вибору і критерії довговічності газонокосарок і аераторів.

На що дивитися, обираючи оптимальну газонокосарку або садовий аератор

Це потрібно знати і орієнтуватися незалежно від бренду і країни виготовлення садової техніки:

Тип приводу і потужність двигуна. Електричні і акумуляторні моделі займають усе більшу частку ринку. І це не дивно. Адже газон добре постригти зранку, у вихідний. Тихий скрекіт електрогазонокосарки навряд чи розбудить сусідів або ваших рідних. За потужністю для великої ділянки потрібно не менше 1,6-2кВт. Але якщо ділянка дуже велика (від гектара), нерівна, з купинами, тут поза конкуренцією бензинові газонокосарки. Це стосується і газонокосарок, і аераторів для газону. Для несамохідних моделей підбирайте потужність двигуна 1,8-2,5 кінські сили. Для самохідних (із приводом на колеса) від 2,5 і до 10, на яких можна їздити як на міні-тракторі. Матеріал корпусу — сталь або пластик. Пластик не іржавіє, він легше і тихіше в роботі. Але якщо ніж газонокосарки підхопить камінь, пластиковий корпус може тріснути від удару. З металевим корпусом нічого подібного не трапиться. Розмір і конструкція мішка для збору трави. Мішки бувають мʼякі, жорсткі (пластикові) і комбіновані (верхня частина жорстка, знизу мішок). У кожного варіанту є свої переваги: ⦁ жорсткі зручніше витрушувати, мити і сушити, але вони займають багато місця і теж бояться ударів, вилетів каменю; ⦁ мʼякий мішок не займає багато місця, але його потрібно сушити і періодично прати, інакше він почне погано пахнути від соку трави і його не дуже зручно витрушувати від трави; ⦁ комбіновані — зручні при роботі, не бояться каменів, займають при зберіганні менше місця ніж повністю пластикові, але сушити і прати тканинну частина все одно потрібно. Регулювання висоти скошування. Існують моделі, де один важіль змінює висоту кліренсу. А є й такі, де кожне колесо можна підняти і опустити окремо, що є цінним для горбистих ділянок, іноді потрібно, щоб машина їхала з перекосом. Самохідні і несамохідні моделі. Самохідні газонокосарки і аератори для газону не потрібно штовхати, привід на колеса рухає весь механізм. Несамохідні моделі простіші, рідше ламаються, але, як правило, мають меншу ширину обробки і не надто продуктивні.

ТОП — 5 газонокосарок сезону 2021 року

[ + – ] ТОП — 5 газонокосарок сезону 2021 року

Розглянемо дві моделі бензинових, дві електричні й механічну модель газонокосарок. Вони добре продаються, а звернень у сервіс якраз навпаки мінімум.

⦁ Газонокосарка бензинова HONDA HRX 537 C5 VYE. Хонда є хонда. Самохідна з широким захопленням 53 см і комбінованим травозбірником. Так, це недешева модель, але, повірте, воно того варте.

⦁ Газонокосарка бензинова Husqvarna LC 140 — легка, проста, витривала, як і вся продукція Хускварна, з комбінованим травозбірником.

⦁ Газонокосарка електрична STIGA Collector 35 E — тиха, надійна і міцна, дуже економічна і продуктивна.

⦁ Газонокосарка електрична AL-KO Silver 34 E Comfort — із великими колесами (задні 16 см), потужна і з 3-х річною гарантією.

⦁ Газонокосарка механічна AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort — ширина 38 см, 5 змінних насадок, надійна і довговічна, скоріше за все, пропрацює більше 10 років, що недосяжно для інших моделей.

ТОП — 5 аератори для газону 2021 року

[ + – ] ТОП — 5 аератори для газону 2021 року

Аератори поєднують функцію граблів (очищують газон від старого листя і трави) і розпушування. При чому розпушування без порушення травʼяного покриву, тому що поверхня ґрунту проколюється шипами аератора або прорізається ножами скарифікатора.

У цьому рейтингу немає механічних пристроїв вони майже не випускаються. Тут буде три моделі електричних і дві моделі бензинових аераторів-скарифікаторів.

⦁ Аератор бензиновий AL-KO Combi Care 38 P Comfort (Німеччина) — швидкий і маневрений, із шириною захвату 38 см. З великими передніми колесами і продуманою ергономікою.

⦁ Аератор бензиновий STIGA SVP40B (Швеція) — із двигуном у 4 кінські сили, і шириною захвату 40 см. Ресурс двигуна майже довічний. Грант 5 років

⦁ Аератор електричний Stiga SV213E — надійний, зі змінними насадками: пружинні зубці і сталевий ніж. Тихий, компактний і з 5-річною гарантією.

⦁ Аератор електричний BOSCH AVR 1100 Verticutter (060088A100) — легкий, зручний і витривалий, як і всі інструменти БОШ. Гарантія 3 роки.

⦁ Аератор-розпушувач електричний AL-KO Combi Care 36 E Comfort — зручний, продуманий. Змінні насадки, зуби і ножі, гарантія 3 роки і двигун в 1.5 кВт із підвищеним крутним моментом.

Сподіваємося, матеріал цієї статті допоможе з вибором. До наступних публікацій.