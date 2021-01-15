"История ужасов". Музей восковых фигур в Бразилии прославился после вирусного видео в сети
Автор скульптур Арлиндо Армаколло стал знаменитым на весь мир благодаря тому, что его фигуры имеют мало общего с оригиналами.
У знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо появился конкурент – малоизвестный аналогичный объект в бразильском городе Роландия на юге страны. Видео, снятое еще в 2015 году, где показаны экспонаты музея, стало вирусным в начале 2021-го года и разлетелось в сети.
В этом провинциальном музее можно увидеть фигуры таких известных личностей как принцесса Диана, Чарли Чаплин, Нельсон Мандела, Альберт Эйнштейн, Папа Римский, Махатма Ганди и другие. Компанию им составили и вымышленные персонажи, например, Шрек из одноименного мультфильма.
Их автором является 70-летний Арлиндо Армаколло. После того, как видео из музея заметили пользователи сети, к мужчине пришла слава. Правда, он стал знаменитым из-за того, что его творения, мягко говоря, мало похожи на оригиналы.
"Забудьте о визуальной достоверности. Здесь мы видим огромных монстров из глины", – пишет издание artnet.
Так, фигура принцессы Дианы, помимо заметно хромающей портретной схожести с матерью наследников британского престола, привлекает внимание наличием кадыка, дешевым париком и щедро покрытыми румянами щеками.
Не менее пугающе выглядит и бывшая свекровь покойной принцессы, королева Великобритании Елизавета II с квадратным лицом.
В гиганте с маленькой головой и серо-фиолетовым цветом кожи с трудом можно узнать 8 президента ЮАР, лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделу. К тому же, его глаза почему-то смотрят в разные стороны.
Фигуры голливудской легенды Мэрилин Монро и поп-идола Майкла Джексона тоже далеки от своих оригиналов.
"Парафин Мэрилин Монро, похоже, не совсем застыл. Возможно, художник стремился получить выражение взгляда в спальне. Но лицо Монро с одной стороны, как блин", – иронизировали в прессе.
Идентифицировать скульптуры с их прототипами помогают фотографии последних, размещенные возле каждой из фигур.
В сети экспозицию музея, который, кстати, имеет свою страницу в Instagram, уже окрестили "Бразильской историей ужасов", однако равнодушной она не оставила никого.
Автор выставки заявил, что ему плевать на критику. Главное, что он сам доволен, а люди приходят смотреть на его работы.
Напомним, берлинский филиал Музея восковых фигур мадам Тюссо отправил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный бак. Тем временем в Неаполе хотят открыть музей Марадоны и поставить его статую.