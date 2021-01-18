Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска и Tesla в гибели своих котов

Джейми Линн Спирс сообщила, что электромобили Tesla слишком тихие и животные просто их не слышат и не успевают убежать

Джейми Линн Спирс, младшая сестра знаменитой певицы Бритни Спирс, обвинила Илона Маска и его электромобили Tesla в гибели своих питомцев. Об этом пишет CNN.

Девушка рассказала в Instagram, что ее кошек сбил автомобиль Tesla, приближения которого животные даже не услышали.

Не секрет, что электромобили работают почти бесшумно по сравнению с обычными машинами и, как оказалось, это проблема для животных. "Сейчас мы потеряли — я не хочу говорить вам, сколько кошек — потому что они не слышат, как работает Tesla (TSLA), и происходят несчастья. Это действительно ужасно", — рассказала Спирс.

[ + – ] Джейми Линн Спирс с семьей

"Илон Маск, давай разберемся. Ты должен мне пару кошек", — заключила девушка.

Джейми Линн предложила оснастить автомобили Tesla каким-то прибором, который издавал бы звуки, предупреждая о своем приближении, чтобы животные не оказались застигнуты врасплох.

[ + – ] Джейми Линн со своей знаменитой сестрой

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) теперь требует, чтобы электромобили издавали звуки не менее 43 децибел, когда они едут со скоростью менее 30 км/час. Это примерно тот уровень шума, который издает посудомоечная машина.

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"Это поможет слабовидящим и прочим пешеходам слышать, как приближаюся электрические транспортные средства", — говорится в заявлении NHTSA. Аналогичные требования предъявляются и в Европе: с июля 2019 года все новые модели электрических и гибридных автомобилей, разработанные и продаваемые в Европейском союзе, должны быть оснащены акустической звуковой системой.

Илон Маск никак не прокомментировал заявление Спирс, а позже и она сама удалила свой пост. Но проблема существует, вероятно, издаваемого электромобилями шума и правда недостаточно для животных.