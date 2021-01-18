Сестра Брітні Спірс звинуватила Ілона Маска й Tesla в загибелі своїх котів

Джеймі Лінн Спірс повідомила, що електромобілі Tesla занадто тихі, а тварини просто їх не чують і не встигають втекти

Джеймі Лінн Спірс, молодша сестра знаменитої співачки Брітні Спірс, звинуватила Ілона Маска і його електромобілі Tesla в загибелі своїх вихованців. Про це пише CNN.

Дівчина розповіла в Instagram, що її кішок збив автомобіль Tesla, наближення якого тварини навіть не почули.

Не секрет, що електромобілі працюють майже безшумно в порівнянні зі звичайними машинами і, як виявилося, це проблема для тварин. "Зараз ми втратили — я не хочу говорити вам, скільки кішок — тому що вони не чують, як працює Tesla (TSLA), і відбуваються нещастя. Це дійсно жахливо", — розповіла Спірс.

[ + – ] Джеймі Лінн Спірс із родиною

"Ілон Маск, давай розберемося. Ти повинен мені пару кішок", — уклала дівчина.

Джеймі Лінн запропонувала оснастити автомобілі Tesla якимось приладом, який видавав би звуки, попереджаючи про своє наближення, щоб тварини не опинилися захоплені зненацька.

[ + – ] Джеймі Лінн зі своєю знаменитою сестрою

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) тепер вимагає, щоб електромобілі видавали звуки не менше 43 децибел, коли вони їдуть зі швидкістю менше 30 км/год. Це приблизно той рівень шуму, який видає посудомийна машина.

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"Це допоможе людям зі слабким зором та іншим пішоходам чути, як наближається електричні транспортні засоби", — йдеться в заяві NHTSA. Аналогічні вимоги мають і в Європі: з липня 2019 року всі нові моделі електричних і гібридних автомобілів, розроблені і поширені в Європейському союзі, повинні бути оснащені акустичною звуковою системою.

Ілон Маск ніяк не прокоментував заяву Спірс, а пізніше і вона сама видалила свій пост. Але проблема існує, ймовірно, видаваного електромобілями шуму і правда недостатньо для тварин.