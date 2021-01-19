Супермодель Джиджи Хадид откровенно рассказала о своей беременности

За кулисами Джиджи страдала от токсикоза, но на публике никак не выдавала своего состояния.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид разоткровенничалась с подписчиками в соцсетях и рассказала о том, как проходила ее беременность.

Поводом к откровениям стали кадры, которые она опубликовала в Instagram, сделанные во время показа Jacquemus в рамках Недели моды в Париже

На снимках и видео она в платье на тонких бретелях и с открытой спиной идет по подиуму.

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"Год назад! Моя девочка уже была там", – подписала она фото, намекнув, что на тот момент уже была беременна первенцем.

В Тwitter Джиджи призналась, что своем интересном положении узнала за день до шоу tom Ford. В день показа у нее раскалывалась голова и ее сильно тошнило за кулисами. Позже она узнала, что такое состояние можно контролировать, если постоянно перекусывать. Поэтому мать всегда давала ей с собой еду, чтобы спасти ее от токсикоза.

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Девушка рассказала, что в тот период испытывала буквально зверский аппетит и ела все, чего требовал организм.

"Я ела бейглы с большим количеством сливочного сыра, пирожные брауни. На завтрак обычно ела французские тосты и салат из помидоров с оливковым маслом и большим количеством соли и перца. Обожала жареные ребрышки и картофель фри, а еще салат из рукколы! К слову, в Европе было очень сложно найти бейглы, поэтому я заменяла их простыми булками", – призналась Белла.

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О рождении дочери Джиджи сообщила в соцсети 24 сентября прошлого года. Отцом девочки является популярный музыкант Зейн Малик, с которым модель познакомилась в 2015 году на вечеринке по случаю дня рождения Кендалл Дженнер.

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У пары были непростые отношение, и они даже разошлись на некоторое время, однако рождение дочери положило конец всем домыслам о проблемах между влюбленными.

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Джиджи практически не показывает девочку публике, за исключением пары кадров, на которых лица ребенка не видно.

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По словам инсайдеров, в воспитании младенца модели помогает мама, которая живет на семейной ферме Хадидов в Пенсильвании и полностью разделяет желание дочери ограничить малышку от публики.

Напомним, когда родилась дочь, Зейн был очень эмоционален. Он заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочку, ни Джиджи.