Супермодель Джіджі Хадід відверто розповіла про свою вагітність
За лаштунками Джіджі страждала від токсикозу, але на публіці ніяк не видавала свого стану.
Одна з найбільш високооплачуваних моделей світу Джіджі Хадід розговорилася з підписниками в соцмережах і розповіла про те, як проходила її вагітність.
Приводом до відвертості стали кадри, які вона опублікувала в Instagram, зроблені під час показу Jacquemus у рамках Тижня моди в Парижі
На знімках і відео вона в сукні на тонких бретелях і з відкритою спиною йде по подіуму.
"Рік тому! Моя дівчинка вже була там", — підписала вона фото, натякнувши, що на той момент вже була вагітна первістком.
У Тwitter Джіджі зізналася, що своє цікаве положення дізналася за день до шоу tom Ford. У день показу у неї розколювалася голова і її нудило за лаштунками. Пізніше вона дізналася, що такий стан можна контролювати, якщо постійно перекушувати. Тому мати завжди давала їй із собою їжу, щоб врятувати її від токсикозу.
Дівчина розповіла, що в той період відчувала буквально звірячий апетит і їла все, чого вимагав організм.
"Я їла бейгли з великою кількістю вершкового сиру, тістечка Брауні. На сніданок зазвичай їла французькі тости і салат із помідорів з оливковою олією і великою кількістю солі і перцю. Любила смажені реберця і картоплю фрі, а ще салат із руколи! До речі, в Європі було дуже складно знайти бейгли, тому я заміняла їх простими булками ", — зізналася Белла.
Про народження дочки Джіджі повідомила в соцмережі 24 вересня минулого року. Батьком дівчинки є популярний музикант Зейн Малік, з яким модель познайомилася в 2015 році на вечірці з нагоди дня народження Кендалл Дженнер.
У пари були непрості стосунки, і вони навіть розійшлися на деякий час, проте народження дочки поклало край усім пліткам про проблеми між закоханими.
Джіджі практично не показує дівчинку публіці, за винятком пари кадрів, на яких особи дитини не видно.
За словами інсайдерів, у вихованні дитини моделі допомагає мама, яка живе на сімейній фермі Хадід у Пенсільванії і повністю поділяє бажання дочки обмежити дитину від публіки.
Нагадаємо, коли народилася дочка, Зейн був дуже емоційний. Він заявив, що назавжди змінився і ніколи не розчарує ні дочку, ні Джіджі.