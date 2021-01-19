Супермодель Джіджі Хадід відверто розповіла про свою вагітність

За лаштунками Джіджі страждала від токсикозу, але на публіці ніяк не видавала свого стану.

Одна з найбільш високооплачуваних моделей світу Джіджі Хадід розговорилася з підписниками в соцмережах і розповіла про те, як проходила її вагітність.

Приводом до відвертості стали кадри, які вона опублікувала в Instagram, зроблені під час показу Jacquemus у рамках Тижня моди в Парижі

На знімках і відео вона в сукні на тонких бретелях і з відкритою спиною йде по подіуму.

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"Рік тому! Моя дівчинка вже була там", — підписала вона фото, натякнувши, що на той момент вже була вагітна первістком.

У Тwitter Джіджі зізналася, що своє цікаве положення дізналася за день до шоу tom Ford. У день показу у неї розколювалася голова і її нудило за лаштунками. Пізніше вона дізналася, що такий стан можна контролювати, якщо постійно перекушувати. Тому мати завжди давала їй із собою їжу, щоб врятувати її від токсикозу.

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Дівчина розповіла, що в той період відчувала буквально звірячий апетит і їла все, чого вимагав організм.

"Я їла бейгли з великою кількістю вершкового сиру, тістечка Брауні. На сніданок зазвичай їла французькі тости і салат із помідорів з оливковою олією і великою кількістю солі і перцю. Любила смажені реберця і картоплю фрі, а ще салат із руколи! До речі, в Європі було дуже складно знайти бейгли, тому я заміняла їх простими булками ", — зізналася Белла.

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Про народження дочки Джіджі повідомила в соцмережі 24 вересня минулого року. Батьком дівчинки є популярний музикант Зейн Малік, з яким модель познайомилася в 2015 році на вечірці з нагоди дня народження Кендалл Дженнер.

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У пари були непрості стосунки, і вони навіть розійшлися на деякий час, проте народження дочки поклало край усім пліткам про проблеми між закоханими.

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Джіджі практично не показує дівчинку публіці, за винятком пари кадрів, на яких особи дитини не видно.

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За словами інсайдерів, у вихованні дитини моделі допомагає мама, яка живе на сімейній фермі Хадід у Пенсільванії і повністю поділяє бажання дочки обмежити дитину від публіки.

Нагадаємо, коли народилася дочка, Зейн був дуже емоційний. Він заявив, що назавжди змінився і ніколи не розчарує ні дочку, ні Джіджі.