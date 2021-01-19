61-летняя Барби из Хорватии выглядит моложе своего 37-летнего сына

Женщина никогда не появляется на публике без макияжа и туфель на шпильках

37-летний стилист из Хорватии Марко Грубник, известность которому принесла его эпатажность и яркие образы, которые он транслирует в СМИ и социальных сетях, прославился не только благодаря самому себе. В настоящее время, его страница в Instagram насчитывает более 68 тыс. фолловеров, многие из которых подписались на социальные сети стилиста ради его впечатляюще молодой мамы.

61-летняя Бранка Грубник не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, и всю жизнь работает экономистом. При этом, поклонники семьи не устают удивляться тому, матери стилиста Марко Грубника удается выглядеть моложе своего 37-летнего сына.

"Я тщательно слежу за своей внешностью. Мой муж и сын никогда не видели меня без маникюра и педикюра. Кроме того, куда бы я не шла — в магазин, в кофейню, на работу или просто на прогулку — я всегда надеваю шпильки. Красивые туфли и яркие платья позволяют мне чувствовать себя молодой женщиной. А возраст — это всего лишь цифра в паспорте" – рассказала Бранка в одном из интервью хорватским СМИ.