61-річна Барбі з Хорватії виглядає молодше за свого 37-річного сина

Жінка ніколи не з'являється на публіці без макіяжу і взуття на підборах

37-річний стиліст із Хорватії Марко Грубник, популярність якому принесла його епатажність і яскраві образи, які він транслює в ЗМІ та соціальних мережах, прославився не тільки завдяки самому собі. В цей час його сторінка в Instagram налічує понад 68 тис. фоловерів, багато з яких підписалися на соціальні мережі стиліста заради його вражаючої молодої мами.

61-річна Бранка Грубник ніяк не повʼязана з шоу-бізнесом і все життя працює економістом. При цьому, шанувальники сімʼї не втомлюються дивуватися тому, як матері стиліста Марко Грубника вдається виглядати молодше за свого 37-річного сина.

"Я ретельно стежу за своєю зовнішністю. Мій чоловік і син ніколи не бачили мене без манікюру і педикюру. Крім того, куди б я не йшла — в магазин, у кавʼярню, на роботу або просто на прогулянку — я завжди одягаю шпильки. Красиві туфлі і яскраві сукні дозволяють мені почуватися молодою жінкою. А вік — це лише цифра в паспорті", — розповіла Бранка в одному з інтервʼю хорватським ЗМІ.