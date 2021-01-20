Тиффани Трамп объявила о помолвке с миллиардером из Нигерии

27-летняя дочь Дональда Трампа сообщила, что выходит замуж в день инаугурации Джо Байдена

Пока в Вашингтоне вовсю идет подготовка к инаугурации 46-го президента Джо Байдена, а Дональда Трампа уже ждут в его имении во Флориде, его 27-летняя дочь Тиффани объявила о радостном событии – она выходит замуж. Об этом пишет CNN.

Тиффани объявила о помолвке со своим избранником – 23-летним миллиардером из Нигерии Майклом Булосом. И запостила снимок с ним в галерее Белого дома.

"Было большой честью отмечать важные вехи, исторические события и создавать воспоминания с моей семьей в Белом доме, но не было ничего более особенного, чем помолвка с моим замечательным женихом Майклом! Я очень счастлива и с нетерпением жду начала новой главы нашей жизни, — написала в Instagram Тиффани. На фото можно заметить и кольцо с массивным бриллиантом – как сообщают СМИ, за камнем весом 13 карат Майкл специально летал в Дубай.

О романе Тиффани и Майкла впервые заговорили в ноябре 2018 года, когда их сфотографировали вместе в первом ряду показа Taoray Wang на Неделе моды в Нью-Йорке. Позже СМИ сообщили, что пара встречается с лета 2018 года и что Майкл — наследник одной из самых уважаемых семей в Нигерии, учился в Лондоне и Лагосе.

[ + – ] Все фото: Instagram tiffanytrump

О его прошлых отношениях ничего не известно, Тиффани же до знакомства с Майклом встречалась с сыном известного нью-йоркского адвоката Россом Механиком. После разрыва с ним Тиффани как раз и познакомилась с Майклом — это случилось на каникулах в Греции.

Отец Майкла — основатель и владелец мультимиллионного конгломерата по торговле оборудованием и строительной техникой Boulos Enterprises. У Майкла также есть брат Фарес, актер и рэпер, выступающий под псевдонимом Farastafari.