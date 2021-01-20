Тіффані Трамп оголосила про заручини з мільярдером з Нігерії

27-річна дочка Дональда Трампа повідомила, що виходить заміж у день інавгурації Джо Байдена

Поки у Вашингтоні триває ретельна підготовка до інавгурації 46-го президента Джо Байдена, а Дональда Трампа вже чекають в його маєтку у Флориді, його 27-річна дочка Тіффані оголосила про радісну подію — вона виходить заміж. Про це пише CNN.

Тіффані оголосила про заручини зі своїм обранцем — 23-річним мільярдером з Нігерії Майклом Булосом. І запостила знімок з ним у галереї Білого дому.

"Було великою честю відзначати важливі віхи, історичні події і створювати спогади з моєю родиною у Білому домі, але не було нічого більш особливого, ніж заручини з моїм чудовим нареченим Майклом! Я дуже щаслива і з нетерпінням чекаю початку нового розділу нашого життя", — написала в Instagram Тіффані. На фото можна помітити й обручку з величезним діамантом — як повідомляють ЗМІ, за каменем вагою 13 карат Майкл спеціально літав у Дубай.

Про роман Тіффані і Майкла вперше заговорили у листопаді 2018 року, коли їх сфотографували разом у першому ряду показу Taoray Wang на Тижні моди у Нью-Йорку. Пізніше ЗМІ повідомили, що пара зустрічається з літа 2018 року і що Майкл — спадкоємець однієї з найбільш шанованих сімей в Нігерії, навчався у Лондоні і Лагосі.

[ + – ] Усі фото: Instagram tiffanytrump

Про його колишні стосунки нічого не відомо, Тіффані ж до знайомства з Майклом зустрічалася з сином відомого нью-йоркського адвоката Россом Механіком. Після розриву з ним Тіффані якраз й познайомилася з Майклом — це сталося на канікулах у Греції.

Батько Майкла — засновник і власник мультимільйонного конгломерату з торгівлі обладнанням і будівельною технікою Boulos Enterprises. У Майкла також є брат Фарес, актор і репер, який виступає під псевдонімом Farastafari.