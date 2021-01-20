Мишлен впервые дал звезду веганскому ресторану
Заведение ONA расположено во Франции
Веганский ресторан ONA первый во Франции получил звезду Michelin. Также заведению присудили "Зеленую звезду" за экологичные методы работы, которые сохраняют окружающую среду. Об этом пишет CNN.
Новость о присвоении двух звезд ресторану шокировала шеф-повара и владелицу заведения Клэр Валле, бывшего археолога и повара-самоучку. Название ее ресторана расшифровывается как Origine Non Animale — "Неживотного происхождения".
ONA расположен в деревушке Арес, неподалеку от Бордо. За 59 евро в нем можно отведать вечернее меню из семи блюд. Его фирменные блюда – это равиоли из желтых цуккини с ньокки из черного трюфеля, а также мангольд с овощной рикоттой.
Валле открыла свое заведение еще в 2016 году после сбора средств и получения кредита от этического банка Nef.
Когда деньги закончились, Валле собрала 80 добровольцев через соцсети, чтобы завершить все работы в ресторане за два месяца.
"Это хорошо для веганского сообщества, поскольку эта звезда свидетельствует о том, что французская гастрономия становится все более инклюзивной", — сказала Валле, отмечая получение звезды Мишлен.
На данный момент на сайте Michelin всего 48 ресторанов с вегетарианской пометкой. Больше всего таких заведений находится в США и Китае. Но полностью веганский ресторан, то есть не использующих никакие продукты животного происхождения, попал в список впервые с 1900 года.