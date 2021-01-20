Мишлен впервые дал звезду веганскому ресторану

Заведение ONA расположено во Франции

Веганский ресторан ONA первый во Франции получил звезду Michelin. Также заведению присудили "Зеленую звезду"‎ за экологичные методы работы, которые сохраняют окружающую среду. Об этом пишет CNN.

Новость о присвоении двух звезд ресторану шокировала шеф-повара и владелицу заведения Клэр Валле, бывшего археолога и повара-самоучку. Название ее ресторана расшифровывается как Origine Non Animale — "Неживотного происхождения"‎.

ONA расположен в деревушке Арес, неподалеку от Бордо. За 59 евро в нем можно отведать вечернее меню из семи блюд. Его фирменные блюда – это равиоли из желтых цуккини с ньокки из черного трюфеля, а также мангольд с овощной рикоттой.

[ + – ] Клэр Валле на кухне

Валле открыла свое заведение еще в 2016 году после сбора средств и получения кредита от этического банка Nef.

Когда деньги закончились, Валле собрала 80 добровольцев через соцсети, чтобы завершить все работы в ресторане за два месяца.

"Это хорошо для веганского сообщества, поскольку эта звезда свидетельствует о том, что французская гастрономия становится все более инклюзивной", — сказала Валле, отмечая получение звезды Мишлен.

[ + – ] Клэр Валле/Все фото: Instagram ona33740

На данный момент на сайте Michelin всего 48 ресторанов с вегетарианской пометкой. Больше всего таких заведений находится в США и Китае. Но полностью веганский ресторан, то есть не использующих никакие продукты животного происхождения, попал в список впервые с 1900 года.