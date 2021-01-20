Мішлен уперше дав зірку веганському ресторану

Заклад ONA розташований у Франції

Веганський ресторан ONA перший у Франції отримав зірку Michelin. Також закладові присудили "Зелену зірку" за екологічні методи роботи, які зберігають навколишнє середовище. Про це пише CNN.

Новина про присвоєння двох зірок ресторану шокувала шеф-кухарку і власницю закладу Клер Валле, колишню археологиню і кухарку-самоуку. Назва її ресторану розшифровується як Origine Non Animale — "нетваринного походження".

ONA розташований у селі Арес, неподалік Бордо. За 59 євро тут можна скуштувати вечірнє меню із семи страв. Його фірмові страви — це равіолі з жовтих цукіні з ньокі з чорного трюфеля, а також мангольд з овочевою рікотою.

[ + – ] Клер Валле на кухні

Валле відкрила свій заклад ще у 2016 році після збору коштів і отримання кредиту від етичного банку NEF.

Коли гроші закінчилися, Валле зібрала 80 добровольців через соцмережі, щоб закінчити усі роботи в ресторані за два місяці.

"Це добре для веганскої спільноти, оскільки ця зірка свідчить про те, що французька гастрономія стає все більш інклюзивною", — сказала Валле, підкреслючи отримання зірки Мішлен.

[ + – ] Клер Валле/Усі фото: Instagram ona33740

Наразі на сайті Michelin усього 48 ресторанів із вегетаріанською позначкою. Найбільше таких закладів знаходиться у США і Китаї. Але повністю веганський ресторан, тобто ресторан, де не використовують ніякі продукти тваринного походження, потрапив до списку вперше з 1900 року.