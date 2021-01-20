Умер известный 48-летний украинский дизайнер Сергей Ермаков

Один из самых ярких украинских кутюрье ушел и жизни. Сергею Ермакову было всего 48 лет.

Ушел из жизни украинский fashion-дизайнер Сергей Ермаков. О смерти украинской знаменитости СМИ узнали из Facebook Светланы Вольновой. При этом, подробности и детали смерти Сергея Ермакова в настоящий момент не известны.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января, солнечным утром, простите, больше писать не могу, слишком больно…", – написала телеведущая Светлана Вольнова.

Сергей Ермаков — знаменитый украинский дизайнер, который, в разное время, выступал автором образов Светланы Лободы, Даши Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер и многих других знаменитостей Украины и ближнего зарубежья. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве. Работу талантливого украинца высоко оценивали культовые fashion-авторитеты, такие как Жан-Поль Готье и российский дизайнер Вячеслав Зайцев.

Еще с детства Сергей Ермаков болел сахарным диабетом, из-за чего, у дизайнера очень рано начались серьезные проблемы со зрением. "С 11 лет я инвалид первой группы", — говорил дизайнер в программе «ЖВЛ» на «1+1» зимой 2020 года.

Талантливый мальчик с детства любил рисовать, а в старших классах школы Сергей Ермаков уже зарабатывал пошивом выпускных платьев.

Сергей Ермаков считался одним из самых дорогих дизайнеров Украины. «За счет количества работы, за счет материалов. Я люблю хорошие, настоящие, дорогие ткани. Конечно, это не может стоить дешево», — утверждал дизайнер.

Сергей Ермаков работал до последнего дня жизни. с