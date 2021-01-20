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Умер известный 48-летний украинский дизайнер Сергей Ермаков

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Умер Сергей Ермаков
Фото: Tabloid

Один из самых ярких украинских кутюрье ушел и жизни. Сергею Ермакову было всего 48 лет.

Ушел из жизни украинский fashion-дизайнер Сергей Ермаков. О смерти украинской знаменитости СМИ узнали из Facebook Светланы Вольновой. При этом, подробности и детали смерти Сергея Ермакова в настоящий момент не известны.

Умер дизайнер Сергей Ермаков фото

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января, солнечным утром, простите, больше писать не могу, слишком больно…", – написала телеведущая Светлана Вольнова.

Сергей Ермаков — знаменитый украинский дизайнер, который, в разное время, выступал автором образов Светланы Лободы, Даши Астафьевой, Камалии, Надежды Мейхер и многих других знаменитостей Украины и ближнего зарубежья. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве. Работу талантливого украинца высоко оценивали культовые fashion-авторитеты, такие как Жан-Поль Готье и российский дизайнер Вячеслав Зайцев.

Еще с детства Сергей Ермаков болел сахарным диабетом, из-за чего, у дизайнера очень рано начались серьезные проблемы со зрением. "С 11 лет я инвалид первой группы", — говорил дизайнер в программе «ЖВЛ» на «1+1» зимой 2020 года.

Талантливый мальчик с детства любил рисовать, а в старших классах школы Сергей Ермаков уже зарабатывал пошивом выпускных платьев.

Сергей Ермаков считался одним из самых дорогих дизайнеров Украины. «За счет количества работы, за счет материалов. Я люблю хорошие, настоящие, дорогие ткани. Конечно, это не может стоить дешево», — утверждал дизайнер.

Сергей Ермаков работал до последнего дня жизни. с