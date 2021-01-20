Помер відомий 48-річний український дизайнер Сергій Єрмаков

Один з найяскравіших українських кутюр'є пішов із життя. Сергію Єрмакову було всього 48 років.

Пішов із життя український fashion-дизайнер Сергій Єрмаков. Про смерть української знаменитості ЗМІ дізналися з Facebook Світлани Вольнової. Водночас, подробиць і деталей смерті Сергія Єрмакова наразі не відомо.

"Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій улюблений. 20 січня, сонячним ранком, вибачте, більше писати не можу, занадто боляче...", — написала телеведуча Світлана Вольнова.

Сергій Єрмаков — відомий український дизайнер, який, у різний час, був автором образів Світлани Лободи, Даші Астаф'євої, Камалії, Надії Мейхер і багатьох інших знаменитостей України й близього зарубіжжя. У сукні від Єрмакова Маша Єфросиніна закривала Євробачення-2005 в Києві. Роботу талановитого українця високо оцінювали культові fashion-авторитети, такі як Жан-Поль Готьє і російський дизайнер В'ячеслав Зайцев.

Ще з дитинства Сергій Єрмаков був хворий на цукровий діабет, через це у дизайнера дуже рано почалися серйозні проблеми із зором. "З 11 років я інвалід першої групи", — говорив дизайнер у програмі «ЖВЛ» на «1+1» взимку 2020 року.

Талановитий хлопчик з дитинства любив малювати, а у старших класах школи Сергій Єрмаков уже заробляв пошиттям випускних суконь.

Сергій Єрмаков вважався одним з найдорожчих дизайнерів України. «За рахунок кількості роботи, за рахунок матеріалів. Я люблю хороші, справжні, дорогі тканини. Звичайно, це не може коштувати дешево», — стверджував дизайнер.

Сергій Єрмаков працював до останнього дня життя.