Акцент на глаза и чувственные губы. Главные бьюти-тренды 2021 года

Пришло время выяснить, какой макияж будет в тренде на протяжении 2021 года.

Бьюти-эксперты в один голос заявляют, что 2021 год станет годом настоящих экспериментов с цветами, формами и смелыми образами. Бьюти-гуру уверены, что в наступившем году мы будем видеть смельчаков, решившихся на неожиданный цвет волос и дерзкий макияж.

Так, вместо натуральных оттенков и природных решений для мейк-апа мы будем видеть глубокие и яркие цветовые решения. Кроме того, маски, необходимые для ношения в общественном транспорте, внесли коррективы в тенденции макияжа и и сделали необходимым акцент на макияж глаз.

Фокус собрал самые популярные и персперспективные тренды макияжа наступившего 2021 года.

Красные губы

[ + – ] Красные губы станут наиболее трендовым решением

Если уж красить губы, то, несомненно, следует сделать их очень яркими. А какие губы могут быть более яркими, чем красные? Словом, именно красные губы станут наиболее трендовым решением макияжа губ в 2021 году. Ведущие бьюти-производители уже дали добро на "голливудский формат", осталось только приобрести классический красный стик помады для создания образа эффектной селебрити с красной дорожки. Ведь мы очень соскучились по светским событиям и ярким публичным появлениям. А красной помадой можно воссоздать образ и дух красных дорожек.

Яркие тени для глаз

[ + – ] В палитре-2021 доминируют самые яркие из возможных оттенков

Ведущие мировые бренды уже спрогнозировали главную цветовую палитру теней 2021. И мы видим, что в ней доминируют самые яркие из возможных оттенков. У нас появляется возможность экспериментировать с оттенками желтого, красного, фиолетового и розового цветов. Во-первых, такие цвета эффектно разбавят серые будни, а во-вторых смогут показать вас окружающим с другой стороны.

Оранжевый — опять новый черный

[ + – ] Оранжевый - новый черный!

Этот цвет бьюти-эксперты советуют добавлять везде, где он хоть сколько-то уместен. Нам стоит запастись оранжевой помадой, румянами с оттенком морковки и даже примерить парик цвета оранж, ведь сейчас как никогда велика вероятность того, что вам захочется перекраситься именно в этот экстремальный цвет.

Синий как доминант

[ + – ] Синие тени идут почти всем

Отдельного внимания заслуживают глубокие оттенки синего цвета, в том числе, васильковый, темно-синий, синий электрик и яркий аквамарин. Вы вольны экспериментировать с этим цветом, насколько вам хватит фантазии и творческого видения. В самом деле, синие тени идут почти всем и смогут преобразить даже самый консервативный образ.

Хулиганская челка

[ + – ] Если вы раздумывали, стоит ли "резать" челку, время пришло!

Смелая хулиганская челка будет отлично сочетаться с эффектным макияжем глаз и красной помадой. Самое время поменять консервативную прическу на эффектную стрижку с челкой эпохи 80-х прошлого века. Стоит отметить, что такая эффектная удлиненная челка будет в числе главных тенденций до конца 2021 года, как минимум. Так что, если вы давно раздумывали, стоит ли "резать" челку, пожалуй, пришло время для нее.

Кожа с сияющим эффектом

[ + – ] Кожа с сияющим эффектом - это тренд

Этот тренд органично взаимодействует с другими бьюти-трендами 2021 года. Ведь сделав сияющие скулы в сочетании с васильковыми тенями и красной помадой, можно добиться яркого образа. Кроме того, эффект сияния, идущего изнутри стал неким глобальным трендом для многих модниц планеты — независимо от обстоятельств и общего образа.

Drama queen

[ + – ] Драматический макияж глаз - один из ключевых трендов

Драматический макияж глаз также стал одним из ключевых трендов макияжа 2021. Мы все успели привыкнуть к тому, что в некоторые моменты дня вынуждены носить маски, вследствие чего эффектный макияж глаз стал главным козырем вашего образа. Именно поэтому мы будем делать ставку на угольные лайнеры и дымчато-серые тени-граданты.