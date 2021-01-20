Акцент на очі і чуттєві губи. Головні б'юті-тренди 2021 року

Настав час з'ясувати, який макіяж буде в тренді протягом 2021 року.

Б'юті-експерти в один голос заявляють, що 2021 рік стане роком справжніх експериментів з квітами, формами і сміливими образами. Б'юті-гуру впевнені, що у році, що настав ми бачитимемо сміливців, які зважилися на несподіваний колір волосся і зухвалий макіяж.

Так, замість натуральних відтінків і природних рішень для мейк-апу ми бачитимемо глибокі і яскраві колірні рішення. Крім того, маски, необхідні для носіння в громадському транспорті, внесли корективи в тенденції макіяжу та й зробили необхідним акцент на макіяж очей.

Фокус зібрав найпопулярніші і персперспективні тренди макіяжу 2021 року.

Червоні губи

[ + – ] Червоні губи стануть найбільш трендовим рішенням

Якщо вже фарбувати губи, то, безсумнівно, слід зробити їх дуже яскравими. А які губи можуть бути більш яскравими, ніж червоні? Словом, саме червоні губи стануть найбільш трендовим рішенням макіяжу губ у 2021 році. Провідні б'юті-виробники вже дали добро на "голлівудський формат", залишилося тільки придбати класичний червоний стик помади для створення образу ефектної селебріті з червоної доріжки. Адже ми дуже скучили за світськими подіями і яскравими публічним появами. А червоною помадою можна відтворити образ і дух червоних доріжок.

Яскраві тіні для очей

[ + – ] У палітрі-2021 домінують найяскравіші з можливих відтінків

Провідні світові бренди вже спрогнозували головну колірну палітру тіней 2021. І ми бачимо, що в ній домінують найяскравіші з можливих відтінків. У нас з'являється можливість експериментувати з відтінками жовтого, червоного, фіолетового та рожевого кольорів. По-перше, такі кольори ефектно розбавлять сірі будні, а по-друге зможуть показати вас оточенню з іншого боку.

Помаранчевий — знову новий чорний

[ + – ] Помаранчевий — новий чорний!

Цей колір б'юті-експерти радять додавати всюди, де він хоч якось доречний. Нам варто запастися помаранчевою помадою, рум'янами з відтінком морквини і навіть приміряти перуку кольору оранж, адже зараз як ніколи велика ймовірність того, що вам захочеться перефарбуватися саме в цей екстремальний колір.

Синій як домінант

[ + – ] Сині тіні личать майже всім

Окремої уваги заслуговують глибокі відтінки синього кольору, в тому числі, волошковий, темно-синій, синій електрик і яскравий аквамарин. Ви вільні експериментувати з цим кольором, наскільки вам вистачить фантазії і творчого бачення. Справді, сині тіні личать майже всім і зможуть перетворити навіть консервативний образ.

Хуліганський чубчик

[ + – ] Якщо ви роздумували, чи варто "різати" чубчик, час настав!

Сміливий хуліганський чубчик буде відмінно поєднуватися з ефектним макіяжем очей і червоною помадою. Саме час змінити консервативну зачіску на ефектну стрижку з чубчиком епохи 80-х минулого століття. Варто зазначити, що такий ефектний подовжений чубчик буде в числі головних тенденцій до кінця 2021 року як мінімум. Тому, якщо ви давно роздумували, чи варто "різати" чубчик, мабуть, прийшов час для нього.

Шкіра з ефектом сяяння

[ + – ] Шкіра з ефектом сяяння — це тренд

Цей тренд органічно взаємодіє з іншими б'юті-трендами 2021 року. Адже зробивши сяючі вилиці у поєднанні з волошковими тінями і червоною помадою, можна домогтися яскравого образу. Крім того, ефект сяйва, що йде зсередини став певним глобальним трендом для багатьох модниць планети — незалежно від обставин і загального образу.

Drama queen

[ + – ] Драматичний макіяж очей — один з ключових трендів

Драматичний макіяж очей також став одним з ключових трендів макіяжу 2021. Ми всі встигли звикнути до того, що в деякі моменти дня змушені носити маски, внаслідок чого ефектний макіяж очей став головним козирем вашого образу. Саме тому ми робитимемо ставку на вугільні лайнери і димчасто-сірі тіні-граданти.