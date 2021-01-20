Лучшее из украшений. Как выбрать золотые серьги

Большинство украшений требуют правильного выбора и соблюдения правил ношения. Только так женщина может почувствовать себя настоящей красавицей, при этом образ не будет дополнен лишними элементами. Лучшим и самым простым украшением являются ювелирные изделия, а их комбинация так и вовсе станет центральным элементом стиля.

Благодаря разнообразию форм женщины часто выбирают именно серьги. К тому же сегодня купить золотые серьги не составит никакого труда. В этом деле помощь предложит магазин «Ювелирная карта» с огромным ассортиментом украшений на все случаи жизни. Остается лишь сделать выбор, учитывая собственные предпочтения и бюджет на покупку.

Проба и цвет украшений

Ассортимент предложений в магазине включает предложения из золота двух проб:

585-ая проба. Подобные изделия сохраняют блеск и прочность. Кроме золота в составе есть медь и серебро. Благодаря такой комбинации обеспечивается небольшое изменение оттенка. 750-ая проба. Из-за того что содержание чистого золота больше, данный материал считается более престижным и популярным. Чрезмерная мягкость материала вынуждает производителей добавлять никель и палладий, что и гарантирует высокие показатели прочности.

Тонкий слой родия на поверхности украшения будет добавлять блеска и красоты. Именно поэтому серьги при правильном уходе смогут радовать обладательницу украшения на протяжении многих десятков лет.

Вставки в серьги

Дизайнеры создают огромное количество вариаций, чтобы удовлетворить требования каждого покупателя. Любители сдержанности могут выбрать классические предложения, хотя есть серьги с оригинальными дорожками и даже вставками нескольких по стилю и цвету камней. Этнические предложения не менее актуальные, но подобные серьги подойдут не для всех образов.

Огранка и вставка играют важную роль в создании стиля. К тому же именно вставка во многом расскажет что-нибудь о женщине, ее вкусах и предпочтениях:

Багет. По форме такая огранка будет напоминать треугольник. Несмотря на чрезмерно хрупкие концы, их фиксация производится с помощью лапок. Бриолет. Украшение по форме напоминает каплю воды, но при этом создаются небольшие грани. Подобные серьги сглаживают контуры, поэтому они подойдут женщинам с квадратным лицом. Груша. Опять-таки украшение напоминает каплю, но со слегка закругленными и заостренными углами. Если внутри используется грушевидный материал, шея визуально вытягивается. Кабошон. Выпуклая верхняя часть, но плоское дно. Вставка может быть овальной, круглой или в форме капли. Шар. Идеальный вариант сделать огранку для топаза или жемчуга. Прямоугольное лицо для такой вставки подходит идеально.

Помощь в анализе каждого варианта и в последующем выборе предоставят менеджеры магазина «Ювелирная карта». Не так просто сделать выбор и найти достойное решение, чтобы в результате обеспечить себе приемлемый образ и стиль.

Где выгодно приобрести серьги?

Именно магазин diamant.ua является тем лучшим местом, где удастся без проблем выбрать серьги, выбрав их из ассортимента. При этом сотрудничество дополняется несколькими приятными моментами:

удобная доставка по всей Украине;

несколько способов оплаты на выбор;

возможность возврата украшений на протяжении 14 дней;

скидки на продукцию по акциям и программе лояльности.

Кроме этого предоставляются услуги по выкупу украшений с последующей возможностью купить что-нибудь новое из каталога. Отдельно предоставляется услуга кредитования, если хочется купить украшения, но личных средств недостаточно.

«Ювелирная карта» – это лучшее место выбора и последующей покупки. Золотые украшения всегда по заказам клиентов с возможностью найти то идеальное предложение. Качество продукции подтверждено соответствующими отзывами, сертификатами и гарантиями производителей.