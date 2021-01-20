Найкраще з прикрас. Як обрати золоті сережки
Більшість прикрас вимагають правильного вибору і дотримання правил носіння. Тільки так жінка може відчути себе справжньою красунею, водночас образ не буде доповнений зайвими елементами. Найкращою й найпростішою прикрасою є ювелірні вироби, а їх комбінація взагалі стане головним елементом стилю.
Завдяки різноманітності форм жінки часто вибирають саме сережки. До того ж сьогодні купити золоті сережки не так вже й важко. У цій справі допомогу запропонує магазин «Ювелірна карта» з величезним асортиментом прикрас на всі випадки життя. Залишається лише обрати, зважаючи на власні переваги і бюджет
Проба і колір прикрас
Асортимент пропозицій в магазині пропонує золото двох проб:
- 585-а проба. Схожі вироби зберігають блиск і міцність. Крім золота в складі є мідь й срібло. Завдяки такій комбінації забезпечується невелика зміна відтінку.
- 750-а проба. Через те що вміст чистого золота більший, цей матеріал вважається більш престижним і популярним. Надмірна м'якість матеріалу змушує виробників додавати нікель і паладій, що гарантує високий показник міцності.
Тонкий шар родію на поверхні прикраси додаватиме блиску й краси. Саме тому сережки за умов правильного догляду зможуть радувати володарку прикраси протягом багатьох десятків років.
Вставки в сережки
Дизайнери створюють величезну кількість варіацій, щоб задовольнити вимоги кожного покупця. Любителі стриманості можуть обрати класичні пропозиції, хоча є сережки з оригінальними доріжками і навіть вставками кількох за стилем і кольором каменів. Етнічні пропозиції не менш актуальні, але такі сережки підійдуть не для всіх образів.
Огранювання і вставки відіграють важливу роль у створенні стилю. До того ж саме вставка може багато сказати про жінку, її смаки та вподобання:
- Багет. За формою таке ограновування буде нагадувати трикутник. Незважаючи на надмірно тендітні кінці, їх фіксація відбувається за допомогою лапок.
- Бріолет. Прикраса за формою нагадує краплю води, але водночас створюються невеликі межі. Подібні сережки згладжують контури, тому вони підійдуть жінкам з квадратним обличчям.
- Груша. Знову-таки прикраса нагадує краплю, але зі злегка закругленими і загостреними кутами. Якщо всередині використовується грушоподібний матеріал, шия візуально витягується.
- Кабошон. Опукла верхня частина з плоским дном. Вставка може бути овальною, круглою або у формі краплі.
- Куля. Ідеальний варіант зробити огранювання для топазу або перлів. Прямокутне обличчя для такої вставки підходить ідеально.
Допомогти проаналізувати кожнен варіант і потім обрати прикрасу зможуть менеджери магазину «Ювелірна карта». Не так просто зробити вибір і знайти гідне рішення, щоб у результаті забезпечити собі оптимальний спосіб і стиль.
Де вигідно придбати сережки?
Саме магазин diamant.ua є тим найкращим місцем, де можна без проблем обрати сережки з великого асортименту. Водночас співпраця доповнюється декількома приємними бонусами:
- зручна доставка на території всієї Україні;
- кілька способів оплати на вибір;
- можливість повернення прикрас протягом 14 днів;
- знижки на продукцію завдяки акціям і програмою лояльності.
Крім цього є послуги з викупу прикрас з подальшою можливістю купити що-небудь нове з каталогу. Окремо надається послуга кредитування, якщо хочеться купити прикраси, але особистих коштів недостатньо.
«Ювелірна карта» — це найкраще місце вибору і подальшої покупки. Золоті прикраси створюються завжди на замовлення клієнтів з можливістю знайти ту ідеальне пропозицію. Якість продукції підтверджена відповідними відгуками, сертифікатами і гарантіями виробників.