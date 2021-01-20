Найкраще з прикрас. Як обрати золоті сережки

Більшість прикрас вимагають правильного вибору і дотримання правил носіння. Тільки так жінка може відчути себе справжньою красунею, водночас образ не буде доповнений зайвими елементами. Найкращою й найпростішою прикрасою є ювелірні вироби, а їх комбінація взагалі стане головним елементом стилю.

Завдяки різноманітності форм жінки часто вибирають саме сережки. До того ж сьогодні купити золоті сережки не так вже й важко. У цій справі допомогу запропонує магазин «Ювелірна карта» з величезним асортиментом прикрас на всі випадки життя. Залишається лише обрати, зважаючи на власні переваги і бюджет

Проба і колір прикрас

Асортимент пропозицій в магазині пропонує золото двох проб:

585-а проба. Схожі вироби зберігають блиск і міцність. Крім золота в складі є мідь й срібло. Завдяки такій комбінації забезпечується невелика зміна відтінку. 750-а проба. Через те що вміст чистого золота більший, цей матеріал вважається більш престижним і популярним. Надмірна м'якість матеріалу змушує виробників додавати нікель і паладій, що гарантує високий показник міцності.

Тонкий шар родію на поверхні прикраси додаватиме блиску й краси. Саме тому сережки за умов правильного догляду зможуть радувати володарку прикраси протягом багатьох десятків років.

Вставки в сережки

Дизайнери створюють величезну кількість варіацій, щоб задовольнити вимоги кожного покупця. Любителі стриманості можуть обрати класичні пропозиції, хоча є сережки з оригінальними доріжками і навіть вставками кількох за стилем і кольором каменів. Етнічні пропозиції не менш актуальні, але такі сережки підійдуть не для всіх образів.

Огранювання і вставки відіграють важливу роль у створенні стилю. До того ж саме вставка може багато сказати про жінку, її смаки та вподобання:

Багет. За формою таке ограновування буде нагадувати трикутник. Незважаючи на надмірно тендітні кінці, їх фіксація відбувається за допомогою лапок. Бріолет. Прикраса за формою нагадує краплю води, але водночас створюються невеликі межі. Подібні сережки згладжують контури, тому вони підійдуть жінкам з квадратним обличчям. Груша. Знову-таки прикраса нагадує краплю, але зі злегка закругленими і загостреними кутами. Якщо всередині використовується грушоподібний матеріал, шия візуально витягується. Кабошон. Опукла верхня частина з плоским дном. Вставка може бути овальною, круглою або у формі краплі. Куля. Ідеальний варіант зробити огранювання для топазу або перлів. Прямокутне обличчя для такої вставки підходить ідеально.

Допомогти проаналізувати кожнен варіант і потім обрати прикрасу зможуть менеджери магазину «Ювелірна карта». Не так просто зробити вибір і знайти гідне рішення, щоб у результаті забезпечити собі оптимальний спосіб і стиль.

Де вигідно придбати сережки?

Саме магазин diamant.ua є тим найкращим місцем, де можна без проблем обрати сережки з великого асортименту. Водночас співпраця доповнюється декількома приємними бонусами:

зручна доставка на території всієї Україні;

кілька способів оплати на вибір;

можливість повернення прикрас протягом 14 днів;

знижки на продукцію завдяки акціям і програмою лояльності.

Крім цього є послуги з викупу прикрас з подальшою можливістю купити що-небудь нове з каталогу. Окремо надається послуга кредитування, якщо хочеться купити прикраси, але особистих коштів недостатньо.

«Ювелірна карта» — це найкраще місце вибору і подальшої покупки. Золоті прикраси створюються завжди на замовлення клієнтів з можливістю знайти ту ідеальне пропозицію. Якість продукції підтверджена відповідними відгуками, сертифікатами і гарантіями виробників.