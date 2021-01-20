У княгини Шарлен и ее дочери теперь одинаковые прически

В сети появился новый семейный портрет королевского дома Монако

В прошлом месяце принцесса Шарлен подстригла волосы в новом стиле, продемонстрировав свой обновленный образ в декабре во время публичного появления на детской рождественской ярмарке в Монако. А недавно в сети появился новый семейный портрет королевской семьи Монако, на котором Княгиня Шарлен и ее дочь Габриэла продемонстрировали одинаковые прически.

Новый снимок знаменует собой первую фотографию после Рождества, опубликованную королевским домом европейской монаршей семьи. Княгиня Шарлен в прошлом месяце появилась на публике с наполовину выбритой головой, чем вызвала очень противоречивую реакцию в социальных сетях.

Многие поклонники королевской семьи Монако отметили, что Шарлен выглядит очень эффектно и поздравили ее со смелым решением по смене образа, в то время как другая половина поклонников монаршей семьи осудила супругу князя Альбера за неподобающую прическу.