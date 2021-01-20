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У княгині Шарлен та її дочки тепер однакові зачіски

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Новий портрет королівської сім&#39;ї Монако фото

У мережі з'явився новий сімейний портрет королівського дому Монако

Минулого місяця принцеса Шарлен підстригла волосся в новому стилі, продемонструвавши свій оновлений образ в грудні під час публічної появи на дитячому різдвяному ярмарку в Монако. А недавно в мережі з'явився новий сімейний портрет королівської сім'ї Монако, на якому Княгиня Шарлен та її дочка Габріела продемонстрували однакові зачіски.

Новий портрет королівської сім&#39;ї Монако фото

Новий знімок знаменує собою першу фотографію після Різдва, опубліковану королівським будинком європейської монаршої родини. Княгиня Шарлен минулого місяця з'явилася на публіці з наполовину поголеною головою, чим викликала дуже суперечливу реакцію в соціальних мережах.

Княгиня Шарлен поголена голова фото

Багато шанувальників королівської сім'ї Монако відзначили, що Шарлен виглядає дуже ефектно і привітали її зі сміливим рішенням по зміні способу, в той час як інша половина прихильників монаршої родини засудила дружину князя Альбера за неналежну зачіску.