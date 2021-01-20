У княгині Шарлен та її дочки тепер однакові зачіски

У мережі з'явився новий сімейний портрет королівського дому Монако

Минулого місяця принцеса Шарлен підстригла волосся в новому стилі, продемонструвавши свій оновлений образ в грудні під час публічної появи на дитячому різдвяному ярмарку в Монако. А недавно в мережі з'явився новий сімейний портрет королівської сім'ї Монако, на якому Княгиня Шарлен та її дочка Габріела продемонстрували однакові зачіски.

Новий знімок знаменує собою першу фотографію після Різдва, опубліковану королівським будинком європейської монаршої родини. Княгиня Шарлен минулого місяця з'явилася на публіці з наполовину поголеною головою, чим викликала дуже суперечливу реакцію в соціальних мережах.

Багато шанувальників королівської сім'ї Монако відзначили, що Шарлен виглядає дуже ефектно і привітали її зі сміливим рішенням по зміні способу, в той час як інша половина прихильників монаршої родини засудила дружину князя Альбера за неналежну зачіску.