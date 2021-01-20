Дженнифер Лопес и Леди Гага прибыли на инаугурацию Байдена и устроили фотосессию с военными

А Леди Гага даже начала репетировать исполнение национального гимна

Пока Джо Байден готовится принести присягу, как 46-й президент США, а Дональд Трамп обживается в своем имении во Флориде, на инаугурацию собираются звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Главными звездами, после Джо Байдена, конечно, стали Дженнифер Лопес и Леди Гага, которые выступят на церемонии. Последняя будет исполнять национальный гимн и уже провела несколько репетиций у Капитолия.

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А в свободное время певицы гуляли по Вашингтону и делали селфи с военными, которые охраняют порядок в столице США. Напомним, сейчас в городе около 25 тысяч солдат, которые патрулируют улицы.

[ + – ] Дженнифер Лопес и члены ее команды на ступенях Капитолия

Обе певицы уже посетили Капитолий, а Леди Гага даже запостила фото из ротонды, куда две недели назад ворвались сторонники Трампа.

[ + – ] Леди Гага в ротонде Капитолия

"Я молюсь, чтобы день инаугурации был мирным днем ​​для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха. День, когда мы мечтаем о радостях нашей страны. Ненасильственная мечта, мечта, обеспечивающая безопасность наших душ", — написала она в Instagram.

[ + – ] Леди Гага и военные у Капитолия

[ + – ] Леди Гага в Вашингтоне

Дженнифер Лопес запостила снимок с солдатами Национальной гвардии и подписала его словами благодарности. "Какая честь провести несколько минут с этими храбрыми мужчинами и женщинами. Спасибо за вашу службу и жертву. Я уважаю вас сегодня и каждый день", — написала она в Twitter.

[ + – ] Дженнифер Лопес репетирует у Капитолия

Кроме этого в Вашингтоне были замечены Барак и Мишель Обама, которые прибыли накануне.

[ + – ] Мишель и Барак Обама в Вашингтоне/Все фото: соцсети

О том, что они уже в Вашингтоне, написали также Кэти Перри и Орландо Блум, а также певец Джон Ледженд с женой Крисси Тейген и детьми. Исполнитель примет участие в инаугурационном телешоу, которое будет вести Том Хэнкс.