Дженніфер Лопес і Леді Гага прибули на інавгурацію Байдена і влаштували фотосесію з військовими

А Леді Гага навіть почала репетирувати виконання національного гімну

Поки Джо Байден готується принести присягу, як 46-й президент США, а Дональд Трамп обживається у своєму маєтку у Флориді, на інавгурацію збираються зірки. Про це пише Daily Mail.

Головними зірками, після Джо Байдена, звичайно, стали Дженніфер Лопес і Леді Гага, які виступлять на церемонії. Остання буде виконувати національний гімн і вже провела кілька репетицій біля Капітолію.

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А у вільний час співачки гуляли по Вашингтону і робили селфі з військовими, які охороняють порядок у столиці США. Нагадаємо, зараз в місті близько 25 тисяч солдатів, які патрулюють вулиці.

[ + – ] Дженніфер Лопес і члени її команди на сходах Капітолія

Обидві співачки вже відвідали Капітолій, а Леді Гага навіть запостила фото з ротонди, куди два тижні тому увірвалися прихильники Трампа.

[ + – ] Леді Гага в ротонді Капітолію

"Я молюся, щоб день інавгурації був мирним днем ​​для всіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху. День, коли ми мріємо про радощі нашої країни. Ненасильницька мрія, мрія, що забезпечує безпеку наших душ", — написала вона в Instagram.

[ + – ] Леді Гага і військові біля Капітолію

[ + – ] Леді Гага в Вашингтоні

Дженніфер Лопес запостила знімок з солдатами Національної гвардії і підписала його словами подяки. "Яка честь провести кілька хвилин з цими хоробрими чоловіками і жінками. Дякую за вашу службу і жертву. Я поважаю вас сьогодні і кожен день", — написала вона в Twitter.

[ + – ] Дженніфер Лопес репетирує біля Капітолію

Крім цього у Вашингтоні були помічені Барак і Мішель Обама, які прибули напередодні.

[ + – ] Мішель і Барак Обама в Вашингтоні/Всі фото: соцмережі

Про те, що вони вже у Вашингтоні, написали також Кеті Перрі та Орландо Блум, а також співак Джон Ледженд з дружиною Кріссі Тейге і дітьми. Виконавець візьме участь в інавгураційній телешоу, яке буде вести Том Хенкс.