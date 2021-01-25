Кризис: убытки или доходы? Андреас Тиссен о преуспевании во времена перемен

Андреас Тиссен — ведущий европейский тренер по мотивации и эксперт по манерам поведения с опытом более 29 лет, бизнес-тренер, космополит, успешный спортсмен (бег на длинные дистанции). На сегодняшний день он провёл более 1000 тренингов, является автором и соавтор 5 книг на 3 языках, продолжая изменять жизни людей к лучшему. Но не всегда так было и в этом секрет его успеха.

Уроки поражения. За его плечами трудности эмиграции, три банкротства, смерть близкого человека, тупики в семейных отношениях, борьба с вредными зависимостями и многое другое.

Если ты не хочешь чтобы завтра было тоже что и вчера — развивайся! Несмотря на пандемию, охватившую мир, экономический кризис и повсеместную панику

2020 год был годом прорыва для Андреаса. В сложное время карантинной изоляции и неопределённости, его тренинги, а главное личный опыт стали весьма востребованы в Германии, Испании, Мексике и дважды в Турции. И это не считая огромного количества онлайн-программ и личных коучинг-сессий. В 2021 году уже началась организация его 20 тренингов в 12 странах мира.

В чем секрет? «Я беру людей, в той точке личного развития, где они находятся сейчас и веду их в привлекательное будущее. То есть к новой версии себя, к развитию скрытого потенциала и использованию возможностей, которые содержаться в любом кризисе.

Мой подход экономит людям время, помогает обрести целостное восприятие себя и ситуации. Это важно, когда ресурсов мало, а тревоги много.

Для меня самое важное — это человек и его сердце. Я полностью погружаюсь в чувства, состояния, ментальность, культуру людей с которыми работаю. И стараюсь их всесторонне понять, а главное освобождаю в своём сердце пространство для них. Люди это чувствуют. С этого начинается их собственная трансформация, которая приводит к изменению внешней ситуации. При таком подходе, видя первые результаты, люди начинают доверять мне, как их проводнику и навигатору успеха. Этот навык они переносят на внешнюю часть жизни, учась доверять миру, что позволяет безболезненно открыться для новых возможностей и максимально безопасно прожить непростые времена трансформации» — делится своим методом работы Андреас Тиссен.

Немного фактов. В 16 лет Андреас Тиссен эмигрировал из Казахстана в Германию, не зная немецкого языка, начал развиваться в предпринимательской деятельности. В последствии прекрасно овладел немецким и не забыл русский. Основал холдинговую компанию с оборотом в 1,2 миллиарда евро. В 2011 году продал свою компанию, начал заниматься коучингом и проводить тренинги. Андреас женат уже 23 года, имеет двух прекрасных детей. Живёт в Германии и на Майорке.

Он глубокого уверен, что невозможное — возможно, что подтверждают тысячи людей, чьи судьбы изменились, благодаря тренингам Андреаса Тиссена.

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