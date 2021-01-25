Криза: збитки чи доходи? Андреас Тіссен про успіх у часи змін

Андреас Тіссен — провідний європейський тренер із мотивації та експерт із манер поведінки з досвідом більше 29 років, бізнес-тренер, космополіт, успішний спортсмен (біг на довгі дистанції). На сьогоднішній день він провів понад 1 000 тренінгів, є автором та співавтор 5 книг трьома мовами, продовжуючи змінювати життя людей на краще. Але не завжди так було і в цьому секрет його успіху.

Уроки поразки. За його плечима труднощі еміграції, три банкрутства, смерть близької людини, безвихідь у сімейних стосунках, боротьба зі шкідливими залежностями й багато іншого.

Якщо ти не хочеш, щоб завтра було те саме, що й вчора — розвивайся! Незважаючи на пандемію, що охопила світ, економічну кризу й повсюдну паніку.

2020 рік був роком прориву для Андреаса. У складний час карантинної ізоляції та невизначеності, його тренінги, а головне особистий досвід, стали вельми затребувані в Німеччині, Іспанії, Мексиці й двічі в Туреччині. І це не рахуючи величезної кількості онлайн-програм та особистих коучинг-сесій. У 2021 року вже почалася організація його 20 тренінгів у 12 країнах світу.

У чому секрет? «Я беру людей, у тій точці особистого розвитку, де вони знаходяться зараз і веду їх у привабливе майбутнє. Тобто до нової версії себе, до розвитку прихованого потенціалу та використання можливостей, які є в будь-якій кризі.

Мій підхід економить людям час, допомагає знайти цілісне сприйняття себе та ситуації. Це важливо, коли ресурсів мало, а тривоги багато.

Для мене найважливіше — це людина та її серце. Я повністю занурююся в почуття, стани, ментальність, культуру людей з якими працюю. І намагаюся їх всебічно зрозуміти, а головне звільняю в своєму серці простір для них. Люди це відчувають. З цього починається їх власна трансформація, яка призводить до зміни зовнішньої ситуації. За такому підходу, вбачаючи перші результати, люди починають довіряти мені як їхньому провідникові та навігаторові успіху. Це вміння вони переносять на зовнішню частину життя, навчаючись довіряти світові, що дозволяє безболісно відкритися для нових можливостей і максимально безпечно прожити непрості часи трансформації» — ділиться своїм методом роботи Андреас Тіссен.

Трохи фактів. У 16 років Андреас Тіссен емігрував із Казахстану до Німеччини, не знаючи німецької мови, почав розвиватися у підприємницькій діяльності. Надалі прекрасно опанував німецьку й не забув російську. Заснував холдингову компанію з оборотом в 1,2 мільярда євро. У 2011 році продав свою компанію, почав займатися коучингом і проводити тренінги. Андреас одружений вже 23 роки, має двох прекрасних дітей. Живе в Німеччині і на Майорці.

Він глибокого впевнений, що неможливе — можливо, що підтверджують тисячі людей, чиї долі змінилися, завдяки тренінгам Андреаса Тіссена.

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