Камала Харрис повторила наряд "президента" Лизы Симпсон из эпизода 20-летней давности (видео)

Реальный политик и героиня мультсериала отдали предпочтение синему цвету.

Новоизбранная вице-президент США Камала Харрис почти в точности повторила на инаугурации 20 января образ, в котором предстала перед телезрителями героиня мультсериала "Симпсоны" Лиза в 17-й серии 11 сезона.

Эпизод, который назывался Bart to the Future ("Барт в будущем"), вышел на экраны 19 мая 2000 года. Он повествовал о том, как Барт увидел себя через 30 лет, когда ему уже исполнилось 40 лет. Среди прочего, там его 38-летняя сестра становится первой женщиной-президентом США, заменив на этом посту Дональда Трампа.

В Овальном кабинете Белого дома Лиза появляется в синем жакете, надетом на голубую водолазку, а в качестве аксессуара на ней – украшение с белыми бусами. Своим помощникам она заявляет, что после Трампа новая администрация унаследовала бюджетный кризис.

Кстати, критикам серия очень не понравилась. В статье 2003 года журналист издания Entertainment Weekly описал этот эпизод, как один из худших за все время.

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И вот, спустя почти более 20 лет, Камала Харрис приехала на инаугурацию в синем костюме с украшением в виде цепочки с белыми жемчужинами, невольно дав пользователям повод снова заговорить о феномене мультсериала и очередном совпадении вымышленного сюжета с реальностью.

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"Симпсоны" – самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, состоящий из 503 серий в 23 сезонах. Первая мини-серия Good night была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fох. В настоящее время мультсериал знаком телезрителям более чем 100 стран.

Напомним, в 2016 году "Симпсоны" высмеяли Трампа и решили голосовать за Клинтон.