Камала Харріс повторила образ "президента" Лізи Сімпсон з епізоду 20-річної давності (відео)

Реальний політик і героїня мультсеріалу віддали перевагу синьому кольору.

Новообрана віце-президент США Камала Харріс майже в точності повторила на інавгурації 20 січня образ, у якому постала перед телеглядачами героїня мультсеріалу "Сімпсони" Ліза в 17-й серії 11 сезону.

Епізод, який називався Bart to the Future ( "Барт у майбутньому"), вийшов на екрани 19 травня 2000 року. Він оповідав про те, як Барт побачив себе через 30 років, коли йому вже виповнилося 40 років. Серед іншого, там його 38-річна сестра стає першою жінкою-президентом США, замінивши на цій посаді Дональда Трампа.

В Овальному кабінеті Білого дому Ліза з'являється в синьому жакеті, одягненому на блакитну водолазку, а в ролі аксесуару на ній — прикраса з білими намистом. Своїм помічникам вона заявляє, що після Трампа нова адміністрація успадкувала бюджетну кризу.

До речі, критикам серія дуже не сподобалася. У статті 2003 року журналіст видання Entertainment Weekly описав цей епізод як один з найгірших за весь час.

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І ось, через майже більше 20 років, Камала Харріс приїхала на інавгурацію в синьому костюмі з прикрасою у вигляді ланцюжка з білими перлинами, мимоволі давши користувачам привід знову заговорити про феномен мультсеріалу і черговий збіг вигаданого сюжету з реальністю.

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"Сімпсони" — найдовший мультсеріал в історії американського телебачення, що складається з 503 серій у 23 сезонах. Перша міні-серія Good night була показана в "Шоу Трейсі Ульман" 19 квітня 1987 року. Демонстрація повноцінних серій мультсеріалу розпочалася 17 грудня 1989 року на каналі Fох. Наразі мультсеріал знайомий телеглядачам понад 100 країн.

Нагадаємо: у 2016 році "Сімпсони" висміяли Трампа і вирішили голосувати за Клінтон.