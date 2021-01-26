Самые модные джинсы 2021. Топ-7 главных трендов брюк из денима

Мы давно привыкли к тому, что мода циклична и склонна периодически возрождать фешн-аутсайдеров и превращать их в ключевые тренды.

В этом году стилисты прочат большое будущее винтажному дениму и джинсовым трендам начала нулевых 21 века. Так, в наступившем 2021 году на модный Олимп возвращаются объемные брюки из денима, джинсы пэчворк, образы в формате джинсовый тотал-лук и давно забытые расклешенные скинни.

Фокус собрал самые главные тренды джинсов 2021 года.

Широкие джинсы с объемными карманами

[ + – ] Широкие джинсы с карманами

Широкие джинсы с объемными карманами — один из забытых трендов, который, казалось, приказал долго жить и уже никогда не вернется. Но, вопреки ожиданиям, широкие джинсы снова оказались в центре внимания стритстайл-икон. Как показывают мировые модницы, знаменитости и другие фешн-инфлюэнсеры, объемные модели денима с одним или несколькими карманами на коленях станут удачным дополнением вашей джинсовой коллекции в 2021 году. А если принять во внимание удобство таких брюк из денима, приходит понимание того, что ими точно стоит пополнить гардероб.

Расклешенные джинсы-скинни

[ + – ] Расклешенные скинни 2021

Еще один "реанимированный" тренд, который был в центре модных деним-тенеденций в середине нулевых. Однако в 2021 году стилисты предлагают обратить внимание на симбиоз брюк-скинни и джинсов-клеш, которые представляют из себя расклешенные скинни. С ними стоит обходиться осторожно, ведь слегка укороченные модели создают не идеальный силуэт и нужно принимать во внимание рост и длину ног при покупке такой модели. С другой стороны, вы можете смело перешить свои старые "клеши", сделав их немного уже, и таким образом актуализировать модель брюк с учетом вашего роста.

Джинсы с высокой посадкой

[ + – ] Джинсы с высокой посадкой

Следует помнить, что джинсы любых моделей в 2021 году будут с высокой посадкой. Дизайнеры приподняли пояс почти всех моделей джинсов, так что сделать акцент на талии можно, выбрав любимый фасон в коллекциях

Пэчворк

[ + – ] Джинсы пэчворк 2021

Вот он — большой привет из конца 1970-х годов, который будет править бал на протяжении всего 2021 года. Правда, модные эксперты предлагают выбирать модели с замшевыми "включениями" и обращать внимание на актуальный крой. Кроме того, в моду возвращаются джинсовые юбки-трапеции, состоящие из фрагментов денима различного качества и цвета. Юбки с фрагментами замши также актуализируют ваш образ и добавят легкого кокетства.

Джинсовые комбинезоны

[ + – ] Джинсовый комбинезон

Еще один предмет гардероба, переживающий второе рождение. Этот единица одежды, присущая представителям рабочих профессий, снова оказалась на пике популярности у модных инфлюенсеров и модных экспертов. "Второе пришествие" комбинезона обусловлено актуальностью джинсового total-look, который, по мнению модных экспертов, является одним из наиболее стильных образов 2021 года. Впрочем, эта модная тенденция перекочевала к нам из ушедшего 2020-го, и уже никого не удивляет.

Вареные джинсы

[ + – ] Вареные джинсы 2021

А это уже привет 1980-х, который многим напомнит о "моде родителей". Джинсы или юбка-варенка были у главных модниц эпохи заката СССР. В этот раз вареные джинсы становятся объемными и свободными. Таким образом, в этот раз нам предлагают варенки-оверсайз из тонкого денима, которые можно дополнить свободным жакетом квадратного кроя или тонким "бомбером".

Джинсы-колокола

[ + – ] Джинсы-колокола 2021

Удачная альтернатива расклешенным скинни. Они более свободные и позволяют делать широкие шаги. К слову, в 2021 году модные эксперты предлагают приобретать укороченные джинсы-колокола. Правда, укороченные "колокола" подходят не всем. Они зрительном могут укорачивать ноги, особенно, если вы неудачно подберете обувь. Джинсы-колокола эффектно сочетаются с туфлями-лоферами и кедами. В некоторых образах будут уместны летние ботильоны.