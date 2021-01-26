Звезда сериала "Школа 2017" Сон Ю-джон умерла в 26 лет

Причиной смерти корейской знаменитости СМИ называют самоубийство.

Южнокорейская модель и актриса Сон Ю-джон скончалась в возрасте 26 лет, сообщает агентство Sublime Artist Agency.

По информации источника, девушки не стало 23 января, а ее похороны состоялись два дня спустя. При этом причина смерти указана не была.

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Позже ряд изданий обнародовал информацию о том, что актриса покончила жизнь самоубийством.

Сон Ю-джон начинала карьеру как модель косметического бренда. Фотогеничность девушки и красивые черты лица принесли ей успех на этом поприще. На ее счету рекламные кампании для Estée Lauder, The Body Shop, Baskin Robbins. В 2013 году она дебютировала в кино а также снималась в музыкальных клипах.

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В 2019 году Сон Ю-джон подписала подписала контракт с Sublime Artist. Среди сериалов с ее участием — "Золотая радуга", "Школа 2017", "На мое имя" и "Загадай желание".

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Девушка вела и активную общественную деятельность. В частности, она была защитницей прав людей с ограниченными возможностями.

Последний пост в соцсетях актриса опубликовала 30 декабря, и по ее виду ничего не предвещало трагедии.

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Что стало причиной для такого радикального шага, не сообщается. Однако известно, что суициды среди молодых звезд кино и шоу-бизнеса в Южной Корее в последние годы участились. Дело в том. что их очень строго контролируют продюсеры, заставляя жить по строгим правилам. Например, знаменитости не должны слишком много пользоваться мобильными телефонами, сидеть на строгих диетах и тому подобное. Строгие ограничения вместе с психо-эмоциональным давлением из-за славы и публичности у некоторых звезд вызывают срывы, вплоть до решения добровольной уйти из жизни.

Напомним, в июле прошлого года мэр южнокорейского города Сеул был обнаружен мертвым через несколько часов после заявления о его пропаже. За день до его исчезновения секретарь мэра подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения. Чиновник покончил жизнь самоубийством.