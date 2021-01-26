Зірка серіалу "Школа 2017" Сон Ю-джон померла у 26 років

Причиною смерті корейської знаменитості ЗМІ називають самогубство.

Південнокорейська модель та акторка Сон Ю-джон померла у віці 26 років, повідомляє агентство Sublime Artist Agency.

За інформацією джерела, дівчини не стало 23 січня, а її похорони відбулися два дні по тому. При цьому причина смерті вказана не була.

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Пізніше ряд видань оприлюднив інформацію про те, що акторка наклала на себе руки.

Сон Ю-джон починала кар'єру як модель косметичного бренду. Фотогенічність дівчини і красиві риси обличчя принесли їй успіх на цьому терені. На її рахунку рекламні кампанії для Estée Lauder, The Body Shop, Baskin Robbins. У 2013 році вона дебютувала в кіно і також знімалася в музичних кліпах.

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У 2019 Сон Ю-джон підписала контракт із Sublime Artist. Серед серіалів з її участю — "Золота веселка", "Школа 2017", "На моє ім'я" і "Загадай бажання".

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Дівчина вела активну громадську діяльність. Зокрема, вона була захисницею прав людей з обмеженими можливостями.

Останній пост у соцмережах акторка опублікувала 30 грудня, і по її вигляду нічого не віщувало трагедії.

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Що стало причиною для такого радикального кроку, не повідомляється. Однак відомо, що суїциди серед молодих зірок кіно і шоу-бізнесу в Південній Кореї в останні роки почастішали. Справа в тому. що їх дуже суворо контролюють продюсери, змушуючи жити за суворими правилами. Наприклад, знаменитості не повинні занадто багато користуватися мобільними телефонами, сидіти на строгих дієтах тощо. Суворі обмеження разом з психо-емоційним тиском через славу і публічність у деяких зірок викликають зриви, аж до рішення добровільно піти з життя.

Нагадаємо: у липні минулого року мер південнокорейського міста Сеула був виявлений мертвим через кілька годин після заяви про його зникнення. За день до його зникнення секретар мера подала на нього позов про домагання. Чиновник покінчив життя самогубством.