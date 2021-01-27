60 лет в кино: Джейн Фонда получит престижную премию за заслуги в кинематографе

Актриса получит награду Сесиля Б. Де Милля, которой ранее удостаивались Мерил Стрип, Барбра Стрейзанд и Джоди Фостер

83-летняя актриса Джейн Фонда будет удостоена премии Сесила Б. де Милля. Почетную награду ей вручат на ежегодной церемонии "Золотом глобус". Об этом пишет Daily Mail.

Вручение премии состоится в отеле The Beverly Hilton, 28 февраля. Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая занимается организацией церемонии "Золотой глобус", сделала объявление во вторник.

Кроме вклада актрисы в киноиндустрию, в ассоциации отметили и тот факт, что Фонда является политическим активистом. В 1970-х она выступала против войны во Вьетнаме, в 2003-м – против войны в Ираке, а в прошлом году участвовала в протестах BLM и говорила об опасности глобального потепления.

[ + – ] Джейн Фонда на акции протеста

Джейн Фонда является одной из самых "титулованных" актрис в истории "Золотого Глобуса", она номинировалась 15 раз и получила семь наград.

Кроме этого в ее коллекции две премии BAFTA и два "Оскара": за роль в антивоенной драме "Возвращение домой" (1978) и за неонуарный детектив "Клют" (1971).

[ + – ] Все фото: Instagram janefonda

Лауреатами премии Сесиля Б. Де Милля в свое время становились Уолт Дисней, Фред Астер, Элизабет Тэйлор и многие другие. В 2020 году ее получил Том Хэнкс.

Награда Голливудской ассоциации иностранной прессы была учреждена в 1952 году и вручается за выдающиеся заслуги в кинематографе. Названа в честь Сесиля Б. Де Милля, американского кинорежиссера и продюсера, лауреата премии "Оскар" за картину "Величайшее шоу мира" в 1952 году. Долгие годы кинопредприниматели США считали его эталоном кинематографического успеха. Был одним из основателей Академии кинематографических искусств и наук.

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в отеле Beverly Hills Hilton в воскресенье, 28 февраля, и будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC. Ведущими в 2021 году станут Тина Фей и Эми Полер.