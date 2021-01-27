60 років у кіно: Джейн Фонда отримає престижну премію за заслуги в кінематографі

Акторка отримає нагороду Сесіля Б. Де Мілля, якої раніше удостоювалися Меріл Стріп, Барбара Стрейзанд і Джоді Фостер

83-річна акторка Джейн Фонда отримає премію Сесіла Б. де Мілля. Почесну нагороду їй вручать на щорічній церемонії "Золотий глобус". Про це пише Daily Mail.

Вручення премії відбудеться в готелі The Beverly Hilton 28 лютого. Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), що займається організацією церемонії "Золотий глобус", зробила оголошення у вівторок.

Крім внеску акторки в кіноіндустрію, в асоціації зазначили і той факт, що Фонда є політичним активістом. У 1970-х вона виступала проти війни у В'єтнамі, у 2003-му — проти війни в Іраку, а в минулому році брала участь у протестах BLM і говорила про небезпеку глобального потепління.

[ + – ] Джейн Фонда на акції протесту

Джейн Фонда є однією з найбільш "титулованих" акторок в історії "Золотого Глобуса", вона номінувалася 15 разів і отримала сім нагород.

Крім цього, у її колекції дві премії BAFTA і два "Оскари": за роль в антивоєнній драмі "Повернення додому" (1978) і за неонуарний детектив "Клют" (1971).

[ + – ] Усі фото: Instagram janefonda

Лауреатами премії Сесіля Б. Де Мілля свого часу ставали Уолт Дісней, Фред Астер, Елізабет Тейлор і багато інших. У 2020 році її отримав Том Хенкс.

Нагорода Голлівудської асоціації іноземної преси була заснована в 1952 році і вручається за видатні заслуги в кінематографі. Названа на честь Сесіля Б. Де Мілля, американського кінорежисера і продюсера, лауреата премії "Оскар" за картину "Найбільше шоу світу" в 1952 році. Довгі роки кінопідприємці США вважали його еталоном кінематографічного успіху. Був одним із засновників Академії кінематографічних мистецтв і наук.

78-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться в готелі Beverly Hills Hilton у неділю, 28 лютого, і буде транслюватися в прямому ефірі на каналі NBC. Ведучими у 2021 році стануть Тіна Фей і Емі Барнс.