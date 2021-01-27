Сын Стивена Спилберга дебютировал в фильме ужасов

28-летний Сойер исполнит одну из главных ролей в триллере "Медовая роса"

Сын знаменитого режиссера Стивена Спилберга, снявшего "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода", дебютировал в фильме ужасов под названием "Медовая роса". Об этом пишет Daily Mail.

В ленте рассказывается история молодой пары, которая отправляется в путешествие на автомобиле, однако сталкивается со странным незнакомцем. Они ищут убежища в доме местного фермера, однако и там им покоя не будет.

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28-летний Сойер Спилберг сыграет Сэма, главного героя, его девушку сыграла Малин Барр. Производством фильма занимаются компании Dark Star Pictures и Bloody Disgusting.

Ранее Сойер появлялся в коротком эпизоде в фильме "Секретное досье" своего отца в 2017 году, однако едва ли это можно считать полноценным дебютом: его даже не указали в титрах.

Также он пробовал свои силы, как режиссер, сняв короткометражку "Дыхание" в 2016 году.

Сойер Спилберг – сын Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу, с которой они познакомились на съемках фильма "Индиана Джонс и храм судьбы". Кроме Сойера у режиссера еще пятеро детей, двое из которых – приемные.

Напомним, Микаэла Джордж Спилберг, приемная дочь режиссера Стивена Спилберга ранее заявила в интервью, что хочет стать порноактрисой и танцевать в стрипклубе. Девушка поведала, что уже начала снимать эротическое видео в жанре соло. По словам Микаэлы, приемные родители в курсе ее планов: она сообщила им об этом по FaceTime. Дочь голливудского режиссера считает, что они "не расстроены, а скорее заинтригованы".