Син Стівена Спілберга дебютував у фільмі жахів

28-річний Соєр зіграє одну з головних ролей в трилері "Медова роса"

Син знаменитого режисера Стівена Спілберга, який зняв "Список Шиндлера" і "Парк Юрського періоду", дебютував у фільмі жахів під назвою "Медова роса". Про це пише Daily Mail.

У стрічці оповідається історія молодої пари, яка вирушає в подорож на автомобілі, однак стикається з дивним незнайомцем. Вони шукають притулку в будинку місцевого фермера, проте і там вони не залишаться в спокої.

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28-річний Соєр Спілберг зіграє Сема, головного героя, його дівчину зіграла Малін Барр. Виробництвом фільму займаються компанії Dark Star Pictures і Bloody Disgusting.

Раніше Соєр з'являвся в короткому епізоді в фільмі "Секретне досʼє" свого батька в 2017 році, проте навряд чи це можна вважати повноцінним дебютом: його навіть не вказали в титрах.

Також він спробував себе як режисер, знявши короткометражку "Дихання" в 2016 році.

Соєр Спілберг — син Стівена Спілберга та акторки Кейт Кепшоу, з якою вони познайомилися на зйомках фільму "Індіана Джонс і храм долі". Крім Соєра у режисера є ще п'ятеро дітей, двоє з яких — прийомні.

Нагадаємо, Мікаела Джордж Спілберг, прийомна дочка режисера Стівена Спілберга, раніше заявила в інтерв'ю, що хоче стати порноактрисою і танцювати в стрипклубі. Дівчина розповіла, що вже почала знімати еротичне відео в жанрі соло. За словами Мікаели, прийомні батьки знають про її плани: вона повідомила їм про це по FaceTime. Дочка голлівудського режисера вважає, що вони "не засмучені, а скоріше заінтриговані".