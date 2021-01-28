Одна из самых титулованных актрис США: скончалась комедийная актриса Клорис Личман
Актрисе было 94 года
В Калифорнии, США, скончалась известная американская актриса кино и телевидения – Клорис Личмен. Об этом пишет TMZ.
Клорис было 94 года, ее пресс-секретарь уже сообщил, что смерть наступила по естественным причинам. Она скончалась в своем имении, в окружении родных.
Личман является обладательницей многочисленных премий, среди которых восемь "Эмми" и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за участие в проекте Петра Богдановича "Последний киносеанс" в 1972 году. Она одна из самых титулованных актрис в истории телевидения. Также она была лауреатом BAFTA и "Золотого Глобуса".
Клорис наиболее известна по роли любопытной соседки Филлис в "Шоу Мэри Тайлер Мур". Также она сыграла в фильмах "Молодой Франкенштейн", "Плохой Санта", "Шафер напрокат". Появлялась в сериалах "Гавайи 5.0" и "Сумеречная зона".
Последней ее работой в кино стала роль Зари Вечерней в фэнтезийном драматическом сериале "Американские боги" (2017 год).
Личман всю жизнь была вегетарианкой и защитницей прав животных.