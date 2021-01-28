Одна з найтитулованіших акторок США: померла комедійна акторка Клоріс Лічмен
Акторці було 94 роки.
У Каліфорнії, США, померла відома американська акторка кіно і телебачення — Клоріс Лічмен. Про це пише TMZ.
Клоріс було 94 роки, її прес-секретар вже повідомив, що смерть настала з природних причин. Вона померла в своєму маєтку, в оточенні рідних.
Лічмен є володаркою численних премій, серед яких вісім "Еммі" та "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану за участь у проєкті Петра Богдановича "Останній кіносеанс" у 1972 році. Вона одна з найтитулованіших акторок в історії телебачення. Також вона була лауреаткою BAFTA та "Золотого Глобуса".
Клоріс найбільш відома за роллю цікавої сусідки Філліс у "Шоу Мері Тайлер Мур". Також вона зіграла у фільмах "Молодий Франкенштейн", "Поганий Санта", "Весільний майстер". З'являлася в серіалах "Гаваї 5.0" і "Сутінкова зона".
Останньою її роботою в кіно стала роль Зорі Вечірньої у фентезійному драматичному серіалі "Американські боги" (2017 рік).
Лічмен усе життя була вегетаріанкою і захисницею прав тварин.