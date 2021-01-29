Скончалась актриса Сисели Тайсон, единственная афроамериканка, получившая "почетный" Оскар

Актрисе было 96 лет

В США скончалась актриса Сисели Тайсон, одна из немногих афроамериканок, номинированных на "Оскар", и единственная, кто получил "почетный" Оскар. Актрисе было 96 лет. Об этом пишет CNN.

О смерти Сисели Тайсон сообщил ее менеджер. Он отметил, что актриса "олицетворяет афроамериканских женщин, которые требовали внимания и уважения к себе". Она играла бывших рабынь, гражданских активисток, тех, кто рассказывает правду и каждому персонажу придавала глубину, благородство и грацию.

О своей карьере актриса, родившаяся в 1924 году, рассказала в автобиографии "Я такая, как есть", которая появилась на прилавках книжных магазинов три дня назад.

[ + – ] Сисели Тайсон и ее премии "Эмми"

Сисели Тайсон Она сыграла главные женские роли во многих фильмах и телесериалах. За сериал "Автобиография мисс Джейн Питтман" (1974) она получила "Эмми", за фильм "Саундер" (1972) она была номинирована на "Оскар", однако заветную статуэтку получила Лайза Минелли. Свой почетный "Оскар" актриса получила спустя 45 лет, в 2018 году, за вклад в киноиндустрию. Статуэтку ей вручила известная телеведущая Опра Уинфри.

Актриса начала свою карьеру, как фотомодель в журнале Ebony в 1950-х годах, потом начала играть в театре, позже попала на телевидение.

В последние года Сисели снялась в фильмах "Прислуга" и "Алекс Кросс", а также в сериалах "Как избежать наказания за убийство" и "Карточный домик".

[ + – ] Сисели Тайсон в фильме "Прислуга"

В 2016 году Сисели получила Медаль Свободы из рук президента Барака Обамы. "За свою долгую и выдающуюся карьеру Сисели Тайсон не только преуспела как актер, но и сформировала ход истории", — сказал Обама в тот день. Сама актриса сказала, что это был самый важный день в ее жизни.

[ + – ] Мишель и Барак Обама и Сисели Тайсон/Фото: Белый дом

Напомним, первой темнокожей актрисой, удостоенной премии "Оскар", стала Хэтти Макдэниел, сыгравшая роль Мамушки в фильме "Унесенные ветром". В 1940 г. она победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Единственной темнокожей в номинации "лучшая актриса" остается Хелли Берри, удостоенная награды в 2002 г. за роль в картине "Бал монстров".

Первым лучшим актером в 1964 г. стал Сидни Пуатье (фильм "Полевые лилии"). Впоследствии в этой номинации были отмечены Дензел Вашингтон (2002), Джейми Фокс (2005) и Форест Уитакер (2007).

Первым чернокожим победителем в номинации "лучшая мужская роль второго плана" стал Луис Госсетт-младший. Он был отмечен премией в 1983 г. за роль в фильме "Офицер и джентльмен". После него список пополнили Дензел Вашингтон (1990), Кьюба Гудинг-младший (1997), Морган Фримен (2005) и Махершала Али (2017 и 2019 гг.).

Лучшей актрисой второго плана через 51 год после Хэтти Макдэниел стала Вупи Голдберг за игру в фильме "Привидение" (1991). В 2007 г. награду получила Дженнифер Хадсон, в 2010 г. — МоʼНик, в 2012 г. — Октавия Спенсер. В 2014 г. в номинации победила кенийская актриса (не имеющая гражданства США) Люпита Нионго, сыгравшая в фильме "12 лет рабства", в 2017-м – Виола Дэвис за фильм "Ограды" и в 2019-м – Реджина Кинг за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить".