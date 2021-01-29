Померла акторка Сіселі Тайсон, єдина афроамериканка, яка отримала "почесний" Оскар

Акторці було 96 років

У США померла акторка Сіселі Тайсон, одна з небагатьох афроамериканок, номінованих на "Оскар", і єдина, хто отримав "почесний" Оскар. Акторці було 96 років. Про це пише CNN.

Про смерть Сіселі Тайсон повідомив її менеджер. Він зазначив, що акторка "уособлює афроамериканських жінок, які вимагали уваги і поваги до себе". Вона грала колишніх рабинь, цивільних активісток, тих, хто розповідає правду, і кожному персонажу надавала глибину, благородство і грацію.

Про свою кар'єру акторка, яка народилася в 1924 році, розповіла в автобіографії "Я така, як є", яка з'явилася на прилавках книжкових магазинів три дні тому.

[ + – ] Сіселі Тайсон і її премії "Еммі"

Сіселі Тайсон зіграла головні жіночі ролі в багатьох фільмах і телесеріалах. За серіал "Автобіографія міс Джейн Піттман" (1974) вона отримала "Еммі", за фільм "Саундер" (1972) вона була номінована на "Оскар", однак заповітну статуетку отримала Лайза Мінеллі. Свій почесний "Оскар" акторка отримала через 45 років, у 2018 році, за внесок у кіноіндустрію. Статуетку їй вручила відома телеведуча Опра Вінфрі.

Акторка почала свою кар'єру як фотомодель у журналі Ebony в 1950-х роках, потім почала грати в театрі, пізніше потрапила на телебачення.

В останні роки Сіселі знялася у фільмах "Прислуга" та "Алекс Кросс", а також у серіалах "Як уникнути покарання за вбивство" і "Картковий будиночок".

[ + – ] Сіселі Тайсон у фільмі "Прислуга"

У 2016 році Сіселі отримала Медаль Свободи з рук президента Барака Обами. "За свою довгу і видатну кар'єру Сіселі Тайсон не тільки досягла успіху як акторка, але і сформувала хід історії", — сказав Обама в той день. Сама акторка сказала, що це був найважливіший день у її житті.

[ + – ] Мішель і Барак Обама і Сіселі Тайсон/Фото: Білий дім

Нагадаємо: першою темношкірою акторкою, яка отримала премію "Оскар", стала Хетті Макденіел, яка зіграла роль Мамушки у фільмі "Віднесені вітром". У 1940 р вона перемогла в номінації "Краща жіноча роль другого плану". Єдиною темношкірою в номінації "краща акторка" залишається Хеллі Беррі, удостоєна нагороди у 2002 р за роль у картині "Бал монстрів".

Першим кращим актором у 1964 р став Сідні Пуатьє (фільм "Польові лілії"). Згодом у цій номінації були відзначені Дензел Вашингтон (2002), Джеймі Фокс (2005) і Форест Вітакер (2007).

Першим чорношкірим переможцем у номінації "краща чоловіча роль другого плану" став Луїс Госсетт-молодший. Він був відзначений премією в 1983 р за роль у фільмі "Офіцер і джентльмен". Після нього список поповнили Дензел Вашингтон (1990), Куба Гудінг-молодший (1997), Морган Фрімен (2005) і Махершала Алі (2017 і 2019 роки.).

Кращою акторкою другого плану через 51 рік після Гетті МакДеніел стала Вупі Голдберг за гру у фільмі "Привид" (1991). У 2007 р нагороду отримала Дженніфер Хадсон, у 2010 р — Мо'Нік, у 2012 р — Октавія Спенсер. У 2014 р в номінації перемогла кенійська актриса (яка не має громадянства США) Люпіта Ньоно, яка зіграла у фільмі "12 років рабства", у 2017-му — Віола Девіс за фільм "Огорожі" і у 2019-му — Реджина Кінг за роль у картині "Якщо Біл-стріт могла б заговорити".