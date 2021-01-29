Ведущая Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом в США

Вместе с коллегами она была в Вашингтоне во время инаугурации Джо Байдена

Известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук заболела коронавирусом. Она вышла в эфир политического шоу "Право на власть" по видеосвязи и сообщила о болезни.

Она ездила вместе с коллегами в Вашингтон, чтобы освещать инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена. Однако после возвращения почувствовала недомогание и сдала тест.

В прямом эфире шоу она поделилась своими впечатлениями от такой поездки.

[ + – ] Наталья Мосейчук у знаменитой статуи "смелой девочки" в Нью-Йорке

"Хочется сказать о единстве. Это то, о чем сейчас больше думают в США. Вот такие мои впечатления от поездки. А еще COVID-19, который я привезла из вашингтонской командировки. У меня американский штамм коронавируса, но я совсем не горжусь этим", – рассказала Мосейчук.

Позже она написала пост, в котором рассказала, что даже ждала того момента, когда заболеет и получит антитела, потому что "когда-то это должно было случиться", единственное, о чем мечтала телеведущая, это заболеть в отпуске, или на выходной неделе, чтобы не срывать эфиры, но коронавирус оказался "коварен" и она заболела под начало телевизионного сезона проекта.

Также она подтвердила, что заболела, скорей всего, именно во время командировки в Вашингтон. "По прилету вся наша телевизионная группа сдала тесты еще в аэропорту Борисполь, и они оказались отрицательными. Но предусмотрительный и авторитетный шеф настойчиво попросил посидеть дома еще несколько дней, и все-таки он был прав! Буквально за ночь картина мира изменилась кардинально. Появились сильные усталость и головные боли, исчез запах. Все стало "черно-белым", — написала ведущая.

Она отметила, что для нее организовали онлайн-связь и работают с ней только те сотрудники у кого уже есть антитела. Сейчас она лечится и связывается с врачом по телефону.